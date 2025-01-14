Asıl gayeleri İBB

Haber Merkezi

İstanbul’da başlatılan ‘ihale yolsuzluğu soruşturması’ kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat, Balıkesir’in Edremit İlçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği” bildirildi.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat’ın makam odasında arama ve inceleme yaptı. Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar polis tarafından abluka altına alındı. Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplanan CHP İl Örgütü, alkış ve sloganlarla gözaltı kararını protesto etti. İlerleyen saatlerde soruşturma kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da gözaltına alındı.

OPERASYONLARIN ASIL AMACI BELLİ

Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: ‘‘Buradan başsavcıya sesleniyorum, İBB Başkanı ile görüşemeyen bir başsavcı olarak görevini yapmaya devam ediyorsun. Çünkü adalet dağıtmak için gelmediğin net. Bir kişiyi memnun etmek için görevini yaptığını üzülerek takip ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, İBB’de görev yaptınız. Sizin döneminizde birçok kişinin ihaleye fesat soruşturmasıyla hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü kanun ve nizam var. Ama yönettiğiniz Türkiye’de kanun ve nizam kalmamıştır. Söz konusu şirket CHP’li belediyelerden ihale almamıştır sadece. Aralarında Yargıtay, TBMM, çok sayıda kamu hastanesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi gibi onlarca kamu kuruluşu ve AK Parti ilçe belediyesinden ihale almıştır. Kafanızda başka şafak operasyon var ise TBMM için aynı uygulamayı yapacak mısınız? Türkiye’de bu antidemokratik uygulamalar olduğu sürece bu ülkede iş dünyası olarak ne büyüyeceksiniz ne de dünyadaki rakiplerinizi geçeceksiniz. Hep küçüleceksiniz. Çünkü demokrasinin olmadığı yer güvenli yer değildir. Bugün yapılan kötülükler, bize değil bütün ülkemize zararı vardır. Güven yoksa bir ülkede hiçbir şey yoktur. İlk seçimde sizi oradan indirmeye ve halkın iktidarını kurmaya kadir olduğumuzu göreceksiniz.’’

CESARETİN VARSA SANDIKTAN KAÇMA

Özgür Özel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle: ‘‘Haftaya kirli bir gündemle başladık. Gerçek dertleri çözmek yerine suni gündemlerle oyalanıyorlar. Bu bir siyasi operasyon, Rıza Akpolat’ın şahsında partinin kurumsal kimliği zedelenmeye çalışılıyor. İstanbul’a atadığı bir kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırmaya çalışıyor. MHP’nin Osmaniye Belediye Başkanı 21 yıl hapis cezası aldı, 1 gün tutuklu kaldı, ‘sabit ikametgahı olduğu’ gerekçesiyle salıverildi. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir. Bu yöntemlere başvuranlar şimdi nerede? Kumpas davalarının savcıları nerede? Biri 19 yılla şurada yatıyor, biri 24 yılla burada yatıyor. Kimi de yurt dışına kaçtı, Yunan sınırından kaçtı sıçan gibi. Herkes ayağını denk alacak! Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Bakın son dönemde bir salon adamına, salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda atadıklarınızın alkışlarıyla güç bulamazsınız. Mahkeme salonlarında bizim morallerimizi bozmaya çabanın behdudedir. Sokağa çık, pazara çık meydana çık, diyorum, çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı, milletin huzuruna gitmektir. Bu belediye başkanlarının milletin gönlündeki yeri CHP’yi iktidara mı taşıyor yoksa bu kumpaslar sana mı yarıyor millet karar versin bakalım. Cesaretin varsa sandıktan kaçma.’’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, ‘‘Başkanlarımıza yapılan sabah baskını ve gözaltı işlemlerinin amacını biliyoruz. Tarihin akışını durduramayacaksınız’’ dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise ‘‘Türkiye bu şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır’’ diye konuştu.