Asıl sanıklar nerede?

BirGün’ün naylon faturalarla soyulduğunu ortaya çıkardığı, 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren “kamu vakfı” statüsündeki Yunus Emre Vakfı davasının ilk duruşması önceki gün görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında o dönem firari olan vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iki ayrı dava açtı. Görevden alınmasından üç gün önce Almanya’ya gittiği ortaya çıkan firari Şeref Ateş’in dosyası ise ayrıldı.

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 12 Eylül Cuma günü Ankara Adliyesi’nde görüldü. Vakfın Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Çakır ve eski enstitü başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in ile vakfı naylon fatura kestiği belirtilen şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi ilk defa hâkim karşısına çıktı.

‘BİRLİKTE İŞ YAPTIK’

Eski enstitü başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Yönetmen olduğunu söyleyen Ateş, tutuksuz yargılanan sanıklar Selçuk Kaymakoğlu ile Soner Gezgin’in arkadaşı olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini ve suçtan elde ettiği mal varlığı olmadığını öne sürdü. Hâkim, Ateş’e “Kaymakoğlu sana neden 600 bin TL gönderdi?” diye sordu. Ateş “Birlikte iş yaptık” diye yanıt verdi.

‘KAYNAĞI RTÜK’TEKİ İŞ’

Enes Ateş’in avukatı ise “Müvekkilim sadece Şeref Ateş’in oğlu olması nedeniyle tutukludur. Müvekkil Enes Ateş firmasını Selçuk Kaymakoğlu’na devrediyor ve sonra bir bağlantısı yok. Para hareketi ise Selçuk Kaymankoğlu ile müvekkilin yapmış olduğu RTÜK’te ikame yayın olarak adlandırılan işlemler… İki belgeseli Selçuk Kaymakoğlu RTÜK’ten ihale ile alıyor… Paranın kaynağı da bunlara ilişkin, Yunus Emre Vakfı ile ilgili bir ilişkisi yok. Müvekkil 10 aydır psikolojik sorunlarla boğuşuyor ve 10 aydır tutuklu, tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

DOKUNULMAYAN İSİMLER

Naylon fatura skandalının ortaya çıkmasından sonra görevlerinden istifa eden ve birçok belgede imzaları olduğu belirtilen Yunus Emre Enstitüsü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın soruşturma kapsamında ifadeleri alınmadı. Sanıklar da Göktaş ve Yalçın’a yönelik “Başkan yardımcılarının da imzası, bilgisi vardı” dedi.Enstitü çalışanı İsmail Kayalı, “Büro personeliydim. Gelen belgelerde zaten başkanın ve başkan yardımcılarının da imzası oluyordu” diye konuştu. Murat Çakır ise “Enstitü başkanları, amirleri bana ne derse onu yaptım” ifadelerini kullandı. Fahri Yılmaz da “Özel kalemde görevlendirildim. Sadece görevli personel olduğum içim amirlerimin talimatıyla bunları imzaladım” dedi.

Bazı sanık avukatları ise “Asıl yargılanması gerekenler bu davada yok” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.