Asıl sizler hayatımızdan her şeyi çaldınız

Saray iktidarı İstanbul’da CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibini karalamaya yönelik bir reklam kampanyası başlattı.

İBB’de 24 şirkete kayyum atanmasının ardından AKP’nin tekeline geçen reklam panoları, gece yarısı karalama propagandalarıyla donatıldı.

Reklam panolarında ‘Senin hayatından gidiyor’ sloganıyla İBB’ye yönelik ithamlar yer aldı.

Söz konusu afişler arasında “Tünel çalışmalarını durdurdular, trafik felaketine neden oldular”, “İSPARK ücretsiz olacak dediler, 6 yılda yüzde 3567 zam yaptılar”, “Belediye otobüsleri yolda kalıyor, çileyi İstanbullu çekiyor” gibi ifadeler yer aldı. Türkiye AKP iktidarı boyunca sayısız felaket yaşarken bilhassa başkanlık sistemine resmi olarak geçilen 2018’den bu yana her alanda uçuruma sürüklendi. İBB’yi karalamak için kullanılan ‘Senin hayatından gidiyor’ sloganı aslında rejim tarafından yok edilen tüm Türkiye’nin hayatını hatırlatıyor.

Saray yönetiminin neden olduğu yıkımın tablosunu çıkardık:

UYUŞTURUCU:

Adalet Bakanlığı’nın 2015-2024 Adalet İstatistikleri, uyuşturucu suçları içinde en hızlı artışın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 191’inci maddesindeki "kullanmak için satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" başlığında yaşandığını ortaya koyuyor. Savcılıklara gelen yeni dosyalar üzerinden yapılan endeks çalışmasına göre, 2015 yılı baz alındığında kullanma suçlarına ilişkin savcılık dosyalarında yüzde 307’lik bir artış yaşanırken, uyuşturucu imal ve ticareti dosyalarındaki artış yüzde 119’da kaldı.

İŞSİZLİK:

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) "İşsizliğin Görünümü - Aralık 2025" raporuna göre, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 890 bine yükseldi. Buna göre, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 29,1'e çıktığı, kadınlarda ise bu oranın yüzde 38,9'a ulaştığı belirtildi. Genç nüfusta işsizlik oranı TÜİK verilerine göre geçen kasımda yüzde 15,6 oldu.

GELİR ADALETSİZLİĞİ:

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Yoksulluk Raporu, Türkiye'deki ekonomik bunalımın derinleştiğini gözler önüne serdi. Türkiye, 2013'ten bu yana dünyanın en kırılgan beş ekonomisi arasında yer alırken, ekonomik krizin faturasının en çok emekçi sınıflara kesildiği vurgulandı. Rapora göre, her 10 kişiden 2'si yoksul kaldı ve çalışan yoksulluğu AB ortalamasının çok üzerine çıktı. En zengin yüzde 20'lik kesim, en yoksul yüzde 20'lik grubun yaklaşık 9 katı gelir elde ediyor.

GENÇLER YURTDIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR:

Yeditepe Üniversitesi ile MAK Danışmanlığın yaptığı araştırmaya göre 18-29 yaş grubu arasında gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor.

ÇOCUKLAR EĞİTİM DIŞINDA:

MESEM’lilerle birlikte 3 milyonu aşkın çocuk okulda olması gerekirken eğitimin dışında. 2023-2024 istatistiklerine göre ortaokullardan 1 milyon 293 bin 22 çocuk öğrenci mezun oldu. En çarpıcı veri ise MEB’in hiçbir adım atmadığı, hatta kulaklarını tıkadığı okulda kalan çocuklar oldu. Bakanlığın verilerine göre ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki yüz binlerce çocuk yine örgün eğitim dışında kaldı. İstatistiklere göre tam 3 milyon 264 bin çocuk okulun dışında.

GIDA ENFLASYONU:

Enflasyonla mücadele söylemlerine rağmen Türkiye, dünyada gıda fiyatlarının en çok arttığı ülke olmayı sürdürüyor. Ülkenin aylık gıda enflasyonu, pek çok ülkenin yıllık manşet enflasyonunu katlıyor. Türkiye’ye en yakın ülke Meksika’da yıllık gıda enflasyonu yüzde 8,8. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri içinde Türkiye, gıda enflasyonunda da birinciliğini koruyor.

KİRA ENFLASYONU:

OECD’nin konut fiyatları endeksinde, Türkiye’de kira fiyatları 2015 yılından bu yana yaklaşık 11 kat artarak uluslararası düzeyde eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş sergiledi. Türkiye üstelik 2025’te en yüksek nominal kira artışı yaşayan ülke oldu. Yılsonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 62,3 olurken, yılın tüm çeyreklerinin ortalaması üzerinden hesaplandığında yüzde 77,1’lik yıllık kira artışı ortaya çıktı.

SERVET DAĞILIMI:

Union Bank of Switzerland’ın (UBS) 2025 Küresel Servet Raporu yayımlandı. UBS’nin 2025 Küresel Servet Raporu’na göre Türkiye, yerel para cinsinden serveti en çok azalan ülke oldu. Buna rağmen ülke dolar milyoneri sayısında dünya lideri oldu. Altın, döviz ve yüksek faiz zengine yaradı. Servet dağılımında Türkiye 0,73 ile tüm ülkeler arasında 9’uncu sırada bulunuyor. Brezilya, Rusya, Güney Afrika, BAE, Suudi Arabistan, İsveç, ABD ve Hindistan servet dağılımı Türkiye’den bozuk.

DEMOKRASİ ENDEKSİ:

Economist dergisinin oluşturduğu “küresel demokrasi” endeksi Türkiye’nin son yıllarda puanının düştüğü endeksler arasında bulunuyor. Buna göre Türkiye demokrasisi tam demokrasi ve “kusurları da bulunan demokrasi” sınıfının da altında “hibrit rejim” olarak sınıflanıyor. Türkiye 167 ülke arasında 103. sırada sayılıyor.

ŞEFFAFLIK ENDEKSİ:

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı 2024 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına göre, Türkiye 34 puan alarak 180 ülke arasında 107. sırada yer aldı.

İŞÇİ HAKLARI:

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından her yıl yayımlanan Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye, 2025 yılında da işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Rapora göre sendikal nedenlerle kitlesel işten çıkarmalar yaşanıyor, toplu pazarlık hakkı engelleniyor, sendika üyeleri ve yöneticileri keyfi biçimde tutuklanıyor.

HUKUK ENDEKSİ:

World Justice Project'in (WJP) her yıl yayımladığı "Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzluk Endeksi"nin yıllık yayımlanan verisine göre geçen yıl Türkiye, hukukun üstünlüğünde 142 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Türkiye'nin önünde Ruanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Güney Afrika ve Burkina Faso gibi ülkeler yer alıyor.

MUTLULUK ENDEKSİ:

BM'nin Dünya Mutluluk Günü'nünde yayımlanan 13. Dünya Mutluluk Raporu, katılımcılara kendi hayatlarıyla ilgili değerlendirmelerini sorarak dünyanın en mutlu ülkelerini sıralıyor. Raporda Türkiye bu yıl 5,262 puanla 94. sırada yer aldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ:

Uluslararası raporlar ve basın özgürlüğü endeksleri, Türkiye’de yaşananların geçici bir gerilemeden ziyade kalıcı bir yönelimi işaret ettiğini ortaya koyuyor. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 180 ülke arasında 2024 yılında 158. sırada iken bu sıra 2025’te 159 oldu. 2024’te 31,6 olan puanı ise 2025’te 29,4’e düşmüş bulunuyor. Bu sıralama ile Türkiye birçok Afrika ve Asya ülkesi ile Ortadoğu’daki birçok ülkenin gerisinde bulunuyor.

EMEKLİLİK ENDEKSİ:

Merkezi ABD'de bulunan Marsh McLennan küresel danışmanlık şirketi Mercer ile yatırım profesyonellerinin küresel birliği olan CFA Enstitüsü, 17’nci yıllık "Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi" sonuçlarını açıkladı. Türkiye listede 52 ülke arasında 49'uncu oldu.

ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİ:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılına dair iş cinayetleri raporunu yayımladı. İSİG Meclisi’nin verilerine göre 2025’te 94’ü çocuk, 126’sı 65 yaş üstü olmak üzere en az 2105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

KADIN CİNAYETLERİ:

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2025'te en az 391 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Kadınların birçoğu, evinde ve genellikle aile içinden erkekler tarafından öldürüldü.

SAĞLIK ENDEKSİ:

OECD, “Sağlığa Bir Bakış 2025” Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Türkiye birçok alanda sonuncu oldu. Türkiye, sağlık harcamaları ve hekim, hemşire sayısında da son sırada yer aldı. OECD ülkeleri 2024 yılında GSYİH'nın ortalama yüzde 9,3'ünü sağlığa harcadı. Türkiye bu alanda yüzde 4,7 ile OECD sonuncusu oldu. Zirvede ise ABD, Almanya ve Avusturya yer aldı. Türkiye, hekim maaşlarında da son sıralarda yer aldı. Rapora göre birçok uzmanlık grubunda Türkiye OECD ortalamasının oldukça altında hekim gelirine sahip.