Asıl sorumlu tek adam!

HABER MERKEZİ

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden geçen 12 günde denetleme yetkisini elinde bulunduran Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere hiçbir yetkili sorumluluk almadı.

Tek bir Bakanlık yetkilisi hakkında da soruşturma açılmadı.

SOL Partililer sürecin aydınlatılmamasına tepki göstererek kentte eylem yaptı.

BU FACİA TESADÜF DEĞİL

SOL Parti Bolu İl Örgütü ‘Onlar para sayıyor halk ölüm’ diyerek dün kentteki İzzet Baysal Anıtı önünde toplandıktan sonra yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada “Bu katliam düzenine karşı öfkemizi haykırmak için toplandık! Bu ülkede her felaketin, her ölümün ardından aynı yalanları duyuyoruz. ‘Doğal afet’, ‘kader’, ‘fıtrat’... Biz bu yalanlara kanmıyoruz! Çünkü biliyoruz ki ne 78 canımız ne her gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz emekçilerimiz ne de depremlerde, sellerde hayatını kaybeden yurttaşlarımız bir tesadüf sonucu ölmedi. Bu düpedüz bir cinayet düzenidir! Bu, sermayenin kârı için insan hayatını hiçe sayanların kurduğu bir soygun düzenidir! Ormanları, kıyıları, dereleri, madenleri yağmalayanlar; işçiyi, emekçiyi sömürü düzenine mahkûm edenler; bilimi ve planlamayı reddedenler, liyakati değil yandaşlarını kayıranlar bu katliamların sorumlusudur! 78 yurttaşımızı yangına teslim eden de budur! İş cinayetlerinde her gün ortalama dört emekçiyi mezara gönderen de! Deprem bölgelerinde yıllardır süren ihmalleri görmezden gelip, enkaz altında binlerce insanın can vermesine neden olan da bu düzendir! Bunlar, insan hayatını maliyet olarak görenlerin eseridir! Sol Parti olarak, bu düzenin sahiplerine sesleniyoruz: Yalanlarınızın, ihmalinizin, halkı ölüme mahkûm eden çürümüşlüğünüzün hesabını vereceksiniz! Yaşadığımız hiçbir acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız! Çünkü biz bu ülkenin işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, aydınlık yüzlü yurttaşları olarak geleceğimizi sizin rantçı düzeninize terk etmeyeceğiz! Bu düzeni değiştireceğiz” denildi.

ŞİRKET GİBİ YÖNETİYORLAR

Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de özetle şunları söyledi: “20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten AKP iktidarı, izleri asla silinmeyecek acılar ve felaketler bıraktı. Birkaç gün sonra 6 Şubat depreminin yıldönümü. Üzerinden 2 sene geçti, hiçbir sorumlu yargılanmadı. Bolu’da, Soma’da, Amasra’da ülkenin dört bir yanında insanlarımızı göz göre göre katlettiler. Bunun sorumlusu kim? Sadece 3-5 kuruş fazla kazanacak diye insan hayatını çöpe atanlar mı? Evet, onlar sorumludur ve yargılanmalıdır. Ama asıl sorumlu, bu ülkeyi bir şirket gibi yöneteceğim diyen ve bu ülkenin tepesinde oturan tek adamdır ve tek adam rejimidir. Hepimizin çıkarı bunlardan kurtulmaktır. Öyle bir durumdalar ki hepimizin gözünü korkutarak, bu ülkenin kaderine el koyacaklarını zannediyorlar. Öyle zannetmesinler. Onlardan korkacağımızı sanmasınlar. Bu ülke alın terini bu ülkeye dökenlerin ülkesi.”

***

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay edildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin, sulh ceza hâkimliğindeki işlemleri tamamlandı. Aileleri arayarak hakaret ettiği belirlenen M.Ç. tutuklandı,2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

***

İSTANBUL’DA YÜZLERCE OTEL KAPATILACAK

Kartalkaya’daki yangının ardından İstanbul Valiliği, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 253 otelin kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız" denildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan listede yer alan ilçeler ve kapatılması planlanan otel sayıları şöyle:

•Arnavutköy: 40

•Ataşehir: 4

•Beykoz: 46

•Beyoğlu: 64

•Esenyurt: 19

•Fatih: 7

•Kadıköy: 5

•Küçükçekmece: 13

•Pendik: 8

•Şişli: 33

•Tuzla: 6

•Ümraniye: 8