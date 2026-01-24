Asıl sorumlular dosya dışında

Ebru ÇELİK

Gebze Dilovası’nda 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik’in dolum atölyesinde çıkan yangına ilişkin adalet mücadelesi sürüyor. Savcılık tarafından hazırlanan ve eksiklerle dolu olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilen iddianameye karşı aileler Gebze Adliyesi’nde bir araya geldi. Aileler, avukatlarıyla birlikte savcılığa itiraz dilekçesi sundu.

SUÇLULAR SERBEST

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında geçen 76 güne rağmen dosyada ilerleme kaydedilmediği vurgulandı. Açıklamayı yangında yaşamını yitiren Cansu Esatoğlu’nun babası İbrahim Esatoğlu okudu; “Suçlular hala ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Göstermelik birkaç kişi dışında açığa alınan, görevden alınan kimse yok. Bu katliamda doğrudan sorumluluğu bulunan birçok şirket yetkilisi dosyaya dahil edilmedi. Dosya hâlâ bilirkişiye gönderilmedi. İlk günden beri tek talebimiz var: Tüm sorumluların tespit edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması. Daha savcılık aşamasında bile bundan uzak duruluyor.”

KATLİAM YAŞANDI

Ailelerin avukatı Mürsel Ünder, yangının bir iş kazası değil "İşçi katliamı” olduğunu savunarak şöyle konuştu: “Yedi canımız göz göre göre yakılarak öldürüldü. Bu vahşi bir cinayettir. Soruşturma bilinçli biçimde parçalara ayrılıyor. Vardiya amirleri hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılmalı. Kamu görevlileri yönünden yürütülen soruşturma göstermelik. SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi’nin sorumlulukları dosya dışında bırakıldı. Yıllardır denetim yapmayan tüm kurumların payı var. “

Ünder ayrıca Lider Kozmetik, Rebul Kozmetik ve Ali Osman Akat’a ait şirketlerin üretim zincirindeki rolleri nedeniyle yalnızca hukuki değil, cezai sorumluluklarının da bulunduğunu söyledi.

KAMU OTORİTESİNİN HEDEFİ

Kocaeli İşçi Meclisi üyesi Aykut Günel ise kamu otoritesinin dosyayı birkaç görünür sorumlu üzerinden kapatma eğiliminde olduğuna dikkat çekerek “Bu siyasetin konusudur. Yirmi üç yıldır iktidarda olan AKP’nin kâr ve sermaye odaklı sosyoekonomik politikalarının doğrudan sonucuyla karşı karşıyayız” dedi.

∗∗∗

KARDEŞİM GİTTİ, NEŞEMİZ GİTTİ

Adliye önünde yankılanan bir başka ses ise yangında yaşamını yitiren 57 yaşındaki işçi Şengül Yılmaz’ın kardeşi Emine Bulut’a aitti: “Adalet istiyorum. Kırgınım, üzgünüm. O çok neşeliydi, çok güler yüzlüydü. O gitti, neşemiz gitti. Hayat durdu. Her ateşe baktığımda onu hatırlıyorum. Sesimizi duysunlar. Suçlular cezasını çeksin ki bu gözyaşları dinsin.”