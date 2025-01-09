Asıl sorun denetimde

İlayda SORKU

Antep fıstığından incire birçok ihraç ürün pestisit kalıntıları sebebiyle Avrupa’dan geri dönerken Tarım ve Orman Bakanlığı pestisit kalıntı limitlerinde güncellemeye gitti. Uzmanlara göre, düzenleme önemli bir adım olsa da yeterli olup olmayacağı konusunda şüphelerin olduğunu vurgulanarak 'Önemli olan, iç piyasada bu standartların gerçekten uygulanıp uygulanmadığı” değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile bazı ürünlere ilk kez limit getirildi.

Değişiklikler, Avrupa Birliği’nin (AB) pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak yapıldı ve yeni limitlerle AB ile uyum sağlanmış oldu. Buna göre, belirlenen limitlere uymayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

BirGün’e konuşan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, “Ürünlerdeki pestisit kalıntısının takibi ve düzenlenmesi elbette önemli. Ancak esas önemli olan, iç piyasada bu standartların gerçekten uygulanıp uygulanmadığı” dedi. Bakanlık tarafından titizlikle denetimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Çakıcı, “Çiftçilerin, üreticilerin bilinçlendirilmesi, ilaç sektörünün ve ilaç dağıtımının takibi de önemli. Kontrollerin hallerde de yapılması gerekiyor. İç piyasadaki denetim önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor” diye ekledi.

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PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarım ve diğer alanlarda zararlı organizmaları kontrol etmek veya yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır. Gıda ürünlerinde kalan pestisit kalıntıları insan sağlığı üzerinde hormonal bozukluklar, kanser riski ve nörolojik problemler gibi ciddi etkilere neden oluyor.

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TÜRKİYE İLK SIRADA

Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nin 2023 raporuna göre Türkiye, meyve ve sebzelerde pestisit kalıntısı kaynaklı bildirimlerde üst üste dört yıl ilk sırada yer aldı. 2023'te Türkiye kaynaklı 168 bildirim yapıldı ve bu ürünlerin yarısından fazlası sınırda reddedilerek iade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın faaliyet raporlarına göre neredeyse her altı numuneden birinin sorunlu olduğunu gösteriyor.