Asıl suç rejime karşı kazanmak

Saray rejiminin muhalefete yönelik operasyonları sürüyor. Son olarak Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU, hakkında “Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İLÇE SEÇİM KURULU İKİ KERE REDDETTİ

CHP’nin olağanüstü kurultayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Partinin 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayının iptal edilmesi için yapılan başvuru Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Yapılacak olağanüstü kurultayın iptali için ikinci bir delegenin başvurusu da bir kez daha İlçe Seçim Kurulu, tarafından kabul edilmedi.

Seçim kurulu olağanüstü kurultayın CHP’nin tüzüğüne aykırı olmadığını bildirdi.

HALKIN İRADESİ TECELLİ ETMELİ

Öte yandan CHP Adana Gençlik Örgütü, başta görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP’li diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı.

CHP’li gençleri, yürüyüşlerinin 40. gününde Silivri’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı.

Burada açıklama yapan gençler, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değildir ama halkın iradesi yok sayılarak içi boş iddialarla hiçbir somut delil olmadan özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları hukuk devleti normlarına ağır bir darbedir. Bu davaların siyaseten kurgulandığı Belediye başkanlarımızın halktan gördüğü büyük desteğin iktidarı korkuttuğu apaçık ortadadır. Bizim tek talebimiz nettir; başkanlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalı ve halkın iradesi bir an önce yeniden tecelli etmelidir’’dedi.

AKP’YE KATIL, OPERASYON DURSUN

Özel, daha sonra CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda da bulunan Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınma sürecine ilişkin, "Mutlu’ya ‘AKP’ye katıl, operasyonlar dursun’ telefonu geldi" dedi.

Mutlu’nun durumu savcılarla da paylaştığını aktaran Özel, "Burası hukuk devleti mi arkadaşlar?" sözleriyle yargıyı eleştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a işaret eden Özel, "Şimdi hukuk kuşunun çıkma zamanı, Sayın Adalet Bakanımız hukuk kuşu, hukuklu saati var onun, günde 2 kere çıkıyor. Şimdi yargı bağımsızdır de" ifadelerini kullandı.

ESCOBAR DÜZENİ

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklamasına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz" dedi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte. Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor."

SANDIĞIN ANLAMI KALMADI

CHP’ye yönelik devam eden operasyonlarda İstanbul’da tutuklu belediye başkanı sayısı 12’ye yükseldi. 19 Mart’tan bu yana 17 CHP’li belediyeye operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında toplam 15 belediye başkanı tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı ise önce ev hapsine alındı, ardından serbest kaldı. İlk olarak 30 Ekim 2024’te ‘Kent Uzlaşısı’ kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile başlayan süreç Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile devam etti. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve farklı suçlamalarla gözaltına alınıp tutuklanmasıyla operasyonlar şiddetlendi.

Şu ana dek İstanbul’da belediyelere yönelik 11 kez operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 12 belediye başkanı tutuklandı.

İstanbul’da tutuklanan belediye başkanları şu şekilde:

•İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

• Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

• Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

• Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

• Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

• Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

• Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

• Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

• Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

• Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

• Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

• Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı

Öte yandan operasyonlar, Anadolu’ya da sıçradı. 5 Haziran’da yapılan operasyonların ardından İstanbul dışında ilk olarak Ceyhan ve Seyhan Belediyesi başkanları Oya Tekin ve Kadir Aydar tutuklandı. Ardından 5 Temmuz’da yapılan diğer operasyonlar kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurahman Tutdere hakkında ev hapsi kararı verildi. Tutdere hakkında verilen karar daha sonra bozuldu. CHP’ye yönelik operasyonlar sürerken bazı belediye başkanları, siyaset sahnesinde futbolcu transferlerini aratmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan AKP’ye katılan isimlerden oldu. Son olarak Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AKP’ye katılan CHP’li isimler arasında yer aldı.