Asıl suçlama İstanbul ittifakına yönelik

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı, DEM Parti’nin ise aday göstermediği “Kent Uzlaşısı” olarak adlandırılan seçim iş birliğine ilişkin davanın ikinci duruşması dün görüldü. Tutuklu 10 belediye yöneticisinin yargılandığı davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve avukat takip etti.

Savunmaların ardından mahkeme tutuklu 1 CHP’li belediye yöneticisi hakkında tahliye, 9 kişi hakkında ise tutukluluğuna devam kararı verdi. Barış süreci anlamında verilecek kararın tarihî olduğunu söyleyen avukat Sinan Zincir şöyle konuştu: “Bu ülkede şu anda bir süreç işletiliyor ve bu süreç barışa olan güveni tazeleme, insanların barış beklentisini sağlamak için çok önemli. Sizin vereceğiniz karar burada tarihî bir önem taşıyor, tutukluluk hakkında sonlandırma kararı vermenize ve barışa inanan insanların yüreklerine biraz da olsa su serpmenizi istiyoruz.”

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, davaya ilişkin adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelik, gerçek suçlamanın “Kent Uzlaşısı” yerine “İstanbul ittifakı” olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “İstanbul ittifakının bir parçaları olması nedeniyle 7 aydır arkadaşlarımız cezaevinde yatıyorlar. Yani gerçek suçları aslında mevcut siyasi iktidarın arkasına hizalanmamış olmaları. Bunun için 7 aydır cezaevindeler. 7 aydır kötü koşullarda cezaevinde kalmak zorundalar ancak gerçek sebebin ne olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Kent Uzlaşısı, meclis üyeleri ya da belediye başkanlarının da tutuklandığı savcılığa sevk yazılarındaki ifadeyi hatırlatan Çelik, “Savcılık, hâkimliğe sevki yaparken şöyle bir ifade kullanmıştı; ‘Kürtlerin batı illerinde yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması’ üzerinden bir suçlama gerçekleştirildi. Şimdi 86 milyon yurttaş olarak Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de iktidarın muhalifleri mahkeme mahkeme dolaştırarak sindirebileceğini düşündüğünü ifade ederek şöyle konuştu: “Kent Uzlaşısı kapsamında bugün tutuklu olarak yargılanan arkadaşlarımıza yöneltilen esas suçlama şu: CHP listelerinden Kürt kimliğiyle seçilmiş olmak.”