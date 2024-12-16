Asıl suçlular ceza almadı iddiası

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) 2005-2013 yılları arasındaki staj dosyası, öğrenci harcı iadesi ve sehven yatan para iadesi gibi gerekçelerle en az 13 milyon liralık yolsuzluk yapıldı. 2014 yılından beri İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklara çeşitli cezalar verildi ancak asıl suçlulara ceza verilmediği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen dilekçede, DEÜ’de yolsuzluklarla ilgili eski rektörlerden olan Prof. Dr. Emin Alıcı, Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın da sorumlu olduğu ileri sürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, rektörlerin ifadelerinin suç örgütünün tüm kadrosuyla ortaya çıkmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Yolsuzlukların gerçekleştiği dönemdeki üniversite yönetiminin tedbir almadığı, suçun işlenmesine göz yumduğu da belirtilen, bir önceki rektör Hotar’ın, yargılanması gereken şüphelileri yani kamu görevlilerini yargı makamlarına bildirmeyerek suçu ve suçluyu koruduğu iddia edildi.

Dava süresinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda da emekli Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mustafa Aydın’ın zimmet ve irtikap suçunu işlediği konusunda yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi. Yazıda ayrıca dönemin Genel Sekreteri Prof. Dr. Azize Dilek Güldal’ın da öğrencilerden toplanan paranın 9 gün geçtikten sonra üniversite hesabına yatırıldığı, paranın işletilebilmiş olduğu ve bu nedenle zimmet, irtikap suçunu işlediği hususunda şüpheye ulaşıldığı da ifade edildi.