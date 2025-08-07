Aşıla uygulamasında aile hekimlerine baskı: Uygulamaya derhal son verilmeli!

Aile hekimliği sisteminde yer alan 'Aşıla' uygulamasına 1 Ağustos itibariyle kişisel cihazlara indirme zorunluluğu getirilmesi tartışmalara yol açtı.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Aşıla uygulamasının ASM'lerde kullanılması ve mobil uygulamanın çalışanlarının kişisel cihazlarına indirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yazı gönderilerek baskı uygulamaya başlamıştır. Uygulamaya bir an önce son verilmelidir" dedi.

"Sağlık Bakanlığı’nın 'Aşıla' mobil uygulamasını, sağlık çalışanlarının kişisel cep telefonlarına yüklemeyi zorunlu hale getiren uygulamasını kabul etmiyoruz" diyen Dr. Uğur, söz konusu uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat açısından veri güvenliği ihlali riski taşıdığını da hatırlattı.

Bakanlığın mobil uygulamanın aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının kişisel telefon/tablet vb. cihazlarına indirilmesine ilişkin zorunluluğun doğrudan Anayasa’ya aykırı olup mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini kaydeden Uğur, şöyle devam etti:

"Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca mülkiyet hakkının da dahil olduğu temek hak ve özgürlükler, özlerine dokunmamak kaydıyla ancak ve ancak yasayla ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlanabilir. Ancak Bakanlığın dayatması zaten yasa ile düzenlenme ve ölçülülük ilkesine uymamakla birlikte doğrudan hakkın özüne dokunmaktadır. Kişisel alanı ihlal eden, çalışanların hak ve özgürlüklerini zedeleyen bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Gereken adımlar atılmadığı takdirde Genel Sağlık-İş olarak hukuki sürecin takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz! Sağlık emekçileri hiçbir koşulda bu tür dayatmalara boyun eğmeyecektir."