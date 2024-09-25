Aşılama aksıyor

Hepatit B başta olmak üzere, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, Hepatit A ve su çiçeği aşılarında yetersizlik nedeniyle bebeklerin aşılarında aksaklıkların yaşandığı belirtiliyor.

Birçok şehirde tedarik sorunu nedeniyle aşılamanın aksadığını söyleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, "Eksik kalan aşı mecburen bir ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve anneleri tarafından kuşku ile karşılanıyor. En önemli koruyucu sağlık hizmetinin aksaması kabul edilemez" dedi.

Dr. Mengücük, aşı yetersizliğinin aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerini zor durumda bıraktığını söyledi. Mengücük, şöyle devam etti: "Hepatit B başta olmak üzere, Tetanoz, KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), Hepatit A ve Suçiçeği aşılarında yetersizlik nedeniyle aşılar ertelenmek zorunda bırakılıyor. Hatta aynı anda, aynı aşının yapılması gereken çocuklar için; daha acil olana yapılması, diğerinin daha sonra aşı geldiğinde yapılmak üzere ertelenmesi öneriliyor. Eş zamanlı yapılması gereken üç aşıdan ikisi yapılıp, biri olmadığı için yapılamıyor. Eksik kalan aşı mecburen 1 ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve çocukların aileleri tarafından da hoşnutsuzluk ve kuşku ile karşılanıyor. Bir günde işlemleri bitecek iken tekrar Aile Sağlığı Merkezlerine gelmek zorunda kalıyor."

Dr. Derya Mengücük - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı

BAKANA ÇAĞRI

Bu durumda ailelerin de hem ekonomik hem de zaman açısından zorlandığına dikkat çeken Mengücük, hekim, ebe ve hemşirelere aşıların ne zaman temin edileceği bilgisi verilmediğinden kesin bir aşı tarihi belirlemenin de mümkün olmadığını, bu nedenle ailelerle sağlık çalışanları arasında tartışma ve şiddet olasılığının arttığını anlattı.

Mengücük, devamında şunları söyledi:

"Bazı illerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri aşı yetersizliğinden kaynaklanan aksamaları azaltmak için ASM’ler arası aşı transferi yapıyor. Her ASM’nin ilerleyen günlerde tahmini ihtiyaçlarını sorup, bir ASM den alıp diğerine götürerek eksikliği gidermeye uğraşıyor. Adeta taşıma aşı ile aşılama hizmetleri döndürülmeye çalışılıyor. Aşının ne zaman yeterince temin edileceğini maalesef onlar da bilmiyor. Aşı ile önlenebilir hastalıkların sonuçlarını, aşı ve aşılamanın kıymetini çok iyi bilen biz aile hekimliği çalışanları olarak ”Bugün aşı yok, yarın gel“ demek istemiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşıların lojistik yönetiminden sorumlu Sağlık Bakanlığının, bu en temel sağlık hizmetini hiçbir eksiklik, yetersizlik, gecikme olmayacak şekilde planlamasını ve sağlamasını istiyoruz. Yaşanabilecek tedarik sorunlarını öngörmesini ve bu şekilde sorunlar oluşmadan gidermesini bekliyoruz. Aşı karşıtlığının giderek arttığı günümüzde; koruyucu hekimliğin en birincil bileşeni aşılamanın böyle tedarik ve lojistik sorunları nedeniyle aksamasını kabul etmiyoruz."