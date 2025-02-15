Aşılama azalıyor, vaka katlanıyor

Türkiye’de özellikle 1-4 yaş arasındaki çocuklar arasında aşı olmama oranı endişe verici seviyelere ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2022’de 103 olan kızamık vakalarının 2023’te 5 bin 88’e yükseldiğini söyleyerek “Bu rakam sadece sürüntü alınarak tanısı kesinleşen vakaları kapsamakta, ölümler kayıt dışı kalmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Gerçek vakaların çok daha yüksek olduğunu belirten Şahbaz, “Hükümet, halk sağlığını korumak yerine, vaka ve ölümleri örtbas etmeyi tercih etmektedir. Kızamık salgını, Bakanlığın siyasi sorumsuzluğunun bedelidir” dedi.