Aşılan her barikat yeni bir yoldur bize: Buradayız ve değiştireceğiz

YOLU YOK KALBİM SAĞ ÇIKACAĞZ BU ACLARDAN...

Kara kış çöktü ülkenin üzerine. Baskı, zulüm ve yokluk içinde geçti koca bir yıl. Emekçiler işsiz kaldı, sömürüldü; yetmedi, aralarında çocukların da olduğu yüzlercesi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Kadınlar bir yandan patronların ve devletin cenderesinde sıkışıp kalırken diğer yandan erkek şiddetini bedenlerinde ve ruhlarında yaşadı.

Gençler, ülkelerine dair hayal bile kuramadı. Kentler, doğa yağmalandı; toprağın her karışı emperyalistlerin masasına meze edilip pazarlandı.

Karşı koyan herkes günlerini karakol, adliye ve Silivri zindanı arasında geçirdi. Metin Demirtaş, yıllar öncesinden sanki bugünleri görüp seslenmişti:

“Çünkü kıştır yaşanılan

Ve sarılmışız dört bir yandan”

Ama biliyoruz ki hayatın bize sunduğu bunlarla sınırlı değil. Gördük ve biliyoruz: Muktedirin reva gördüğü dünyanın çok ötesinde başka bir hayat mayalanıyor.

Polisle, yargıyla, parayla pulla özgürlüğün, kardeşliğin, eşitliğin çağrısını tutsak edebileceklerini sandılar.

Ne boş bir fikir:

“Çünkü umutsuzluk yasak

Yılgın türküler söylemek de

Yolu yok kalbim, yolu yok

Sağ çıkacağız bu acılardan

İlk yazla karların altından”

İktidar koca bir yılı tüm ülkeye zehir etti.

Ama onlara kötü bir haberimiz var: Geçen yıldan aklımızda ne zindan ne zulüm ne de yoksulluk kaldı.

Duyuyor musunuz; sokakta hâlâ gençlerin söylediği şarkılar yankılanıyor.

Onlara kadınların, işçilerin sloganları eşlik ediyor.

Amfiler, grev çadırları, ağaç gölgesi. Her yerde baharı müjdeliyor.

Karanlık çöken ülkede tan attı, şafak söktü.

Hayat bizi çağırıyor. Eski olan çoktan öldü. Şimdi sıra bizde.

Yeni yılınız kutlu olsun! Mücadele dolu yıllar.

Bugünün BirGün'ü