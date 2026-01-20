ASİM-SEN üyelerinden ayrımcılığa tepki

ASİM-SEN üyeleri, sivil memurların da orduevlerinden yararlanabilmesi Etiler Orduevi önünde çocuklarıyla birlikte eylem yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Sıhhiye Orduevi ve Merkez Orduevi önünde de eylem yapan ASİM-SEN üyeleri, asker ve sivil personel arasında ayrımcılık son buluncaya kadar eylemlerin süreceğini vurguladı.

Etiler Orduevi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan ASİM-SEN Genel Başkanı Özgür Karaca, "Yanımızda çocuklarımızla ailemizle geldik. Kimse sanmasın ki çocuklarımız burada travma yaşayacaklar! Onlar zaten alışkınlar okuldaki sınıf arkadaşları veya lojmandaki arkadaşları orduevine girebilirken kapıdan dönmeye…" dedi. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvetlerdeki asker ve sivil personelin aynı imkanlardan faydalanamamasının aileleri de birbirinden ayırmanın, bir zümre ayrımcılığı yapılmasının açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Karaca, "Yine çalıştığımız kurumun sosyal tesisinin kapısından bir bardak çay, bir kase çorba içmek için dahi içeri alınmadık!" dedi.

BİRÇOK AYRIMCILIĞIN SİMGESİ ORDUEVİ

Orduevinde yaptıkları eylemlerin askeri iş yerlerinde çalışan devlet memurlarının iş yerlerinde uğradığı ayrımcılığı göstermesi açısından bir sembol olduğunu vurgulayan Karaca, şunları söyledi:

"Derdimiz tabi ki sadece orduevleri değil! Çünkü askeri iş yerlerindeki devlet memurları çalıştıkları işyerlerinde bir varlık kavgası veriyorlar. Omuz omuza emek verdikleri iş arkadaşlarıyla sadece sosyal imkanlarda değil, mali ve özlük haklarda da ayrımcılığa uğruyorlar. Garabet bir kota sistemiyle lojmanlardan hakkıyla faydalanamıyorlar. Lojmanlara girdiklerinde de en bakımsız evler onlara öneriliyor. Tüm liyakatlarına rağmen kariyerlerinde ilerleyemiyorlar. 21. yüzyılda sivil memurlar hala iş yeri servislerinde arkaya oturtulmaya çalışıyorlar. Üniformalı iş arkadaşlarımız birçok şehirde toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanırken bizler cebimizden karşılıyoruz."

"ASTSUBAYLAR DA AYRIMCILIĞA UĞRUYOR"

Hiçbir kamu kuruluşunda, askeri işyerlerinde olduğu gibi ayrımcı bir uygulama olmadığını anlatan Karaca, "'Sadece üniforma giymediği' için diyemeyeceğim, çünkü orduevleri de birbirinden subay-astsubay diye ayrılıyor. Üniformalı olmasına rağmen uzman çavuşlar da bu imkanlardan faydalanamıyor. Devlet memurları ve işçiler zaten kapıdan bile geçemiyorlar. Ama içerideki hizmeti aynı devlet memurları veriyor. Yemeği onlar yapıyor, servisi onlar sunuyor, orduevini hizmete hazır halde tutuyorlar. Ancak çalışıtıkları iş yerlerine bir ziyaretçi olarak giremiyorlar!" dedi.

ASİM-SEN’İN ayrımcılık son bulana kadar eylemlere devam edeceğini dile getiren Karaca, "Bizi buna zorlayan idarecilerin bunu iyi düşünerek artık adım atmasıni bekliyoruz. Eylemsel sürecimizi Ankara‘nın da dışına taşıyacağımızı buradan ifade edelim. İstanbul’a da gideceğiz İzmir’de, Bursa‘da Eskişehir’de de olacağız. Ayrımcılık nerede yaşanıyorsa, orada kamuoyuna bu ayrımcılığı aktarmaya devam edeceğiz. Ta ki ayrımcılık son bulana kadar!" diye konuştu.