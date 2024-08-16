Asimilasyona geçit yok

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Haber Merkezi

Alevi örgütlerinin düzenlediği 61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Cemevi Başkanlığının aynı tarihlerde etkinlik planlaması tepkiye neden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Hacı Bektaş Dergahı ve Kültür Merkezi’nde bugünden itibaren 3 gün sürecek etkinlik düzenlemeye karar verdi. Hacıbektaş Belediyesi’ nin organize ettiği ve çeşitli Alevi kuruluşlarının katıldığı etkinlikler de bugün başlayacak ve 3 gün sürecek.

Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin 1964’ten beri Hacıbektaş Belediyesi tarafından organize edildiğini ifade eden Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, “Bu Alevilerin kültürünü bu topraklarda engelleme girişimidir” dedi.

FETVA KURUMU

Aslan şunları söyledi: “Cemevi Başkanlığı iki buçuk yıla yakındır hep şunu yapmaya çalışıyor: Alevilerin fetva kurumu haline gelmek. Alevilikte söz sahibi olma misyonuna soyunmaya başladı. Biz Alevi kurumları olarak 35 yıldır devletten hak talebimiz belli, eşit yurttaşlık istiyoruz. İbadathanemiz olan cemevinin de yasal olarak tanınmasını istiyoruz. Bütün bunlara karşı Kültür Turizm ve Bakanlığı’nda Cemevi Başkanlığı kuruldu. Sanki Alevilik bir inanç değil, kültürel folklorik bir yermiş gibi yaklaşımla kuruldu. Bu kurumu tanımıyoruz.”

“Onların programı içerisinde Horasan Erenler Federasyonu var, kaç kurumdan oluşuyor bilmiyoruz. MHP Lideri Bahçeli’nin kendi şahsi arazisini bağışladığı bir kurum bu” diyen Aslan, "Hacıbektaş Belediyesi, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Türkiye Alevi Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu başta olmak üzere tüm bileşenlerle ortaklaşa 16-17-18 Ağustos tarihini karar aldık ve orada olacağız" ifadelerini kullandı.