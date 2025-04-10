Aşırı hız kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Malatya karayolu, Yağdonduran tüneli çıkışında meydana geldi.

Kazada Malatya istikametine gitmekte olan Y.S idaresindeki 58 AET 749 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız ve yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak takla attı.

Araç hurdaya dönerken araçta bulunan sürücü ile H.G.. ve B.Ş. isimli yolcular yaralandı.

Yaralılar AFAD, Jandarma ve Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ambulansla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.