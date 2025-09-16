Giriş / Abone Ol
Aşırı hız nedeniyle kendisini uyaran kişiyi darp etmişti: Sürücü ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü O.C. ve kardeşi C.C. adliyeye sevk edildi.

  • 16.09.2025 13:39
  • Giriş: 16.09.2025 13:39
  • Güncelleme: 16.09.2025 13:46
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü ve yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir baba, sokakta çocuklarıyla yürüdüğü esnada aşırı hız yapan  sürücüyü uyardı.

Sürücü, daha sonra arabasyla geri gelerek baba ile tartıştı. Tartışma sırasında sürücü, babayı çocuklarının gözü önünde darp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında sürücü O.C. İstanbul'da yakalandı. Ardından kardeşi C.C'de gözaltına alındı.

Sürücü O.C. (33), gece saatlerinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

O.C'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu bugün tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

