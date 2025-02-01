Aşırı sağ ile işbirliğine tepki sürüyor

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Almanya’da merkez sağ Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin göçe karşı daha sıkı tedbirler öngören ikinci tasarısının oylaması, kitlesel protestolar nedeniyle ertelendi. Federal Meclis’te önceki gün yapılan oylamada ilk önergenin aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) desteği ile geçmesi, ülkede büyük tepkilere neden olmuştu.

Almanya’da 23 Şubat’taki erken seçimlere sayılı gün kala gündem göç politikaları olmayı sürdürürken çarşamba günün tartışmalı iki önerge için yapılan oylamanın ardından milletvekilleri, ülkeye göçü sınırlandıran üçüncü tasarı için toplandı. Tasarı görüşmelerinin başlayacağı sırada CDU, parti toplantısının yapılabilmesi için oturuma ara verilmesini talep etti.

OYLAMA ERTELENDİ

Çarşamba günü kabul edilen önergenin aksine bu tasarının yasal bağlayıcılığı bulunuyor. DW’nin haberine göre tasarıda Almanya'da oturum hakkını düzenleyen İkamet Yasası'nda üçüncü ülkelerden akının “sınırlandırılması” yeniden öncelikli hedef olarak kayda geçiriliyor. En hararetli tartışmalara yol açan madde ise aile birleşimini sınırlandıran hüküm. Buna göre artık geçici koruma verilen sığınmacıların aile birleşimleri durdurulacak. Tasarı ayrıca polisin göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecindeki yetkilerini artırıyor.

AfD, liberal Hür Demokratlar (FDP) ve Sol Parti’den (Die Linke) ayrılarak kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) tasarı lehinde oy kullanacaklarını açıkladı. Böylece CDU/CSU ile birlikte toplam 372 sandalyeye ulaşılıyor. Çoğunluk için 367 oy gerekiyor.

PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

Çarşamba günü CDU/CSU'nun talebiyle oylanan ve belgesiz tüm göçmenlerin sınırdan geri çevrilmesini hedefleyen önerge, AfD'nin desteğiyle kabul edilmişti. Önergenin yasal bağlayıcılığı bulunmasa da bir sonraki başbakan olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz, aşırı sağ ile işbirliği yapmakla suçlanarak tepki çekmişti. CDU’lu eski Şansöyle Angela Merkel dahil birçok siyasi bu duruma tepki gösterirken kitlesel protestolar patlak verdi.