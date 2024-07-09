Aşırı sağ tehdidi hâlâ çok canlı

Halkçı Cephe’nin zaferi ile sonuçlanan erken seçimlere rağmen Fransa’da aşırı sağ tehdidi sona ermiş değil.

Melisa AY

Fransa’da genel seçim sonuçları, sol ittifakın zaferi ile sonuçlansa da esas yarış bundan sonra başlıyor. Ülkenin 2027’de aşırı sağa teslim olmaması için Halkçı Cephe, Le Pen tehdidine karşı dikkatli olmalı. Starzburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Samim Akgönül seçim sonuçlarını yorumladı, “Herkes aksini düşünmesine rağmen solda birlik olmak işe yaradı” dedi.

“Birliğin getirdiği rüzgâr ırkçı bir partiyi üçüncü sıraya attı” diyen Akgönül, buna rağmen tehdidin geçmediğinin altını çizdi. Akgönül, esas zorluğun bundan sonra başladığına dikkati çekti, Halkçı Cephe’nin parçalı yapısının koalisyon kurmayı zorlaştıracağını ifade etti.

TEHLİKE SÜRÜYOR

Akgönül, aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi’nin ülke genelinde aldığı oyları hatırlatarak, “Aşırı sağcı parti oy verenlerin sayısına bakıldığında birinci” dedi, iki turlu ve dar bölgeli seçimin Ulusal Birlik’in aleyhine işlediğini ifade etti.

Prof. Samim Akgönül

Fransa, 2027 yılında cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. Ulusal Birlik’in aldığı oy oranının, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Le Pen’e 2027’de zafer getirme tehdidi ise sürüyor. Akgönül, solun önündeki iki buçuk yıllık hazırlık süresinin önemli olacağını söylüyor: “Bu fırsat iyi değerlendirilirse Avrupa’daki son kalelerden Fransa düşmez. Kötü değerlendirilirse, emeklilik reformu gibi tartışmalı liberal politikalardan vazgeçilmezse halkın hoşnutsuzluğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha kötü bir sonucu doğurabilir.”

FRANSA ÜÇE BÖLÜNDÜ

Fransa’da özellikle son yıllarda aşırı sağ, Avrupa Birliği’nin çevre politikaları ve kamu kaynaklarının şehirlerdeki göçmenlere ayrıldığı argümanıyla kırsal kesimlerde gücünü artırmıştı. Ancak son seçimde sol, hem kırsal kesimlerde hem de kentlerde oylarını artırdı. Öte yandan erken genel seçimde sol partiler, oy kaleleri olan kentlerde de güçlü bir sonuç elde etti.