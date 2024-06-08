Aşırı sağa destek sandığa yansıyor

Avrupa Parlamentosu seçiminin ikinci gününde İrlanda ve Çekya, sandığa gitti. Seçimin ilk gününde Hollanda’da göçmen düşmanı PVV’nin aldığı oy, aşırı sağın AP’de kazanacağı güce dair endişe yaratıyor.

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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak üyelerinin belirlendiği 4 günlük seçim maratonu ikinci gününde sürdü. Sandığa ilk giden ülke Hollanda’dan gelen ön sonuçlar, aşırı sağın tehlikeli yükselişine dair işaret veriyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede gerçekleştirilen seçimde ikinci gününde Çekya ve İrlanda’da oy verme işlemi başladı.

WILDERS GÜÇLENDİ

Seçimin ilk gününde oy kullanılan Hollanda’da sandık çıkış anketlerine göre yeşil ve sol ittifak, oylarını büyük oranda artıran aşırı sağa karşı kıl payı önde bitirdi. Buna göre AP’de toplam 31 sandalyesi bulunan Hollanda’da İşçi Partisi ve Yeşil Sol’un (PvdA/GroenLinks) 8, aşırı sağcı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) 7 milletvekili göndermesi bekleniyor.

Yeşil sol ittifakın önde bitirmesine rağmen Wilders’in aldığı oy, aşırı sağa artan desteği gözler önüne serdi. PVV, 2019 seçimlerinde AP’ye hiçbir vekil gönderemezken İngiltere’nin Birlik’ten ayrılma kararı sonrası 1 sandalye elde etmişti. Göçmen karşıtı ve AB’den ayrılma yanlısı PVV, kasım ayında yapılan genel seçimlerde birinci parti olmuştu.

AP seçim sonuçlarını “pozitif biri işaret” olarak değerlendiren Wilders, “Bu, aynı zamanda Brüksel’deki elitlere bir şeylerin değişeceğinin işareti” dedi. Hollandalılarının birçoğunun “farklı bir AB istediğini” belirten Wilders, halkın gücü AB’ye devretmek yerine tam tersini istediğini savundu.

İşçi Partisi’nin ve Yeşil Sol İttifak’ın lideri Frans Timmermans ise “sağın yükselişine rağmen sol partilerin göz ardı edilmemesi” gerektiğini söyledi. AB’nin yeşil politikalarının başında bulunan Timmermans, “AB yanlısı partiler olarak aşırı sağ partilerin henüz seçimi kazanmadığını gösterdik” dedi.

GÜNDEM GÖÇ

İrlanda’da halk 14 AP üyesinin yanı sıra Limerick Belediye Başkanı ve 31 yerel yönetimdeki 949 belediye meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim kampanyasına ülkede artan göçmen sayısı ve konut sorunun damga vurduğu ülkede AP sandalyesi için 3 seçim bölgesinde toplam 73 aday yarışıyor. Son yıllarda göçmen karşıtlığının giderek arttığı İrlanda’da bağımsız veya küçük partilere kayıtlı rekor sayıda aşırı sağcı adayın AP seçimine katıldığı bildirildi.

Fianna Fail, Fine Gael ve Yeşil Parti’den oluşan koalisyon hükümeti, güçlenen aşırı sağcı partilere desteğin önüne geçmek için bazı Ukraynalı mültecilere ödenen yardımları keserek ülke çapındaki göçmen kamplarını kaldırmıştı. Ancak Irish Times’ın bir anketine göre katılımcıların 3’te 2’si, daha sert göçmen politikaları istediğini belirtti.

AP seçimlerinde sandığa giden bir diğer ülke ise Çekya oldu. Ülkede 30’a yakın partiden 674 aday, AP’de Çekya’ya ayrılan 21 koltuk için yarışıyor. Çekya'da 2021'deki genel seçimlerde iktidara gelen 4 partili liberal-merkez sağ koalisyon hükümeti, AP seçimlerine de koalisyon olarak giriyor. Petr Fiala'nın başbakanlık görevini yürüttüğü koalisyon hükümeti, AB yanlısı ve Ukrayna'ya verdiği çok yönlü destekle biliniyor.

SAĞ MUHALEFET ÖNDE

Seçimde iktidarın en büyük rakibi ise AB ve Ukrayna’ya karşıtlığıyla bilinen Andrej Babis liderliğindeki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO). Hem seneye gerçekleştirilecek genel seçimin hem de AP seçimlerinin favorisi olarak gösterilen ANO, anketlere göre yüzde 23,1 ile koalisyon partilerinin önünde gözüküyordu.

Ukrayna’ya verilen desteklere karşı çıkan ANO lideri Babis, savaşın olumsuz etkilerini en ciddi hisseden ülkelerden Çekya’da artan göçmen sayısı, artan enerji fiyatları ve AB’nin tarım politikalarına artan itirazla birlikte büyük bir destek topladı.

Seçmenler bugün Letonya, Malta ve Slovakya'da sandık başına gidecek. İtalya da ise bugün başlayacak oy verme işlemleri yarın sona erecek. Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkede seçim yarın yapılacak.