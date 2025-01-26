Aşırı sağa kırmızı kart: Neo Nazilere bir metre bile yer yok

BirGün AVRUPA

Almanya'da antifaşistler, solcular, kitle örgütleri ve çeşitli sivil toplum inisiyatiflerinin aşırı sağ yükselişe karşı sokağa çıkma çağrısı karşılık buldu. Ülkenin dört bir tarafında dün eylemler yapıldı. Köln’den Berlin’e, Hagen’den Münster’e, Frankfurt’tan Siegen’e onlarca noktadaki eylemlerde ırkçı, yabancı düşmanı AfD'nin yanı sıra, seçimi kazanması beklenen CDU’nun lideri Friedrich Merz'in iltica politikası da protesto edildi. 23 Şubat’ta erken genel seçime gidilecek Almanya’da aşırı sağın yükselişi ülkede büyük bir endişe nedeni. Eylemler seçim gününe kadar artarak devam edecek.

KÖLN TAVIR ALIYOR

Köln’deki eyleme kentin ünlü futbol kulübü FC Köln de destek verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda kent merkezinde aşırı sağa karşı yapılacak gösteriye katılma çağrısı yapıldı. “Köln stellt sich quer” ittifakının Heumarkt'ta mitingine on binlerce kişi katıldı.

Halle, Münster, Hagen, Frankfurt ile Neumünste’te de göstericiler AfD’yi protesto etti. “Kein Meter den Nazis” (Nazilere bir metre bile yer yok) inisiyatifi öncülüğünde yapılan eylemlerde CDU da payına düşeni aldı.Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda da çeşitli gruplar AfD ve dünya çapındaki sağ popülist hareketlerin yanı sıra iklim krizinin inkârı ve ırkçılığa karşı açıklamalar yapıldı.

MERZ ‘AFFEDİLEMEZ’

Konuşmacılar CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştirdi. Merz göç politikası konusunda AfD ile tehlikeli bir yakınlaşmaya girmekle suçlandı. Anketlerde ilk sırada yer alan Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) lideri ve Şansölye adayı Friedrich Merz, perşembe günü yaptığı açıklamada, gerekli belgeleri olmayan kişilerin Almanya'ya girişlerinin yasaklanacağını ve sınır dışı işlemlerinin artırılacağını söylemişti.

NİNELER AŞIRI SAĞA KARŞI

Siegen kentinde “Nineler sağa karşı” ve “Siegen sağa karşı” inisiyatifleri, AfD'nin Weidenau’da düzenlediği yeni yıl resepsiyonunu öğleden sonra protesto etmek istiyor. Düsseldorf'ta “Nineler sağa karşı” insiyatifi erken seçime kadar her cumartesi bir nöbet tutmayı planlıyor. Protestolar, gösteriler 23 Şubat'a kadar her gün gerçekleşecek.