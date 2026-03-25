Aşırı sağcı eski devlet başkanı Bolsonaro'nun cezası ''geçici ev hapsine" çevrildi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, sağlık sorunları nedeniyle cezasını 90 gün boyunca "geçici ev hapsinde" çekmesine karar verdi.

Ulusal basındaki habere göre davanın yürütücüsü Yargıç Alexandre de Moraes, halihazırda zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gören Bolsonaro'nun avukatlarının talebini kısmen kabul etti.

Moraes, savcılığın "hükümlünün sürekli ve titiz bir bakım gerektirdiği" yönündeki mütalaasına destek vererek, eski liderin cezasının ev hapsine çevrilmesine hükmetti.

Buna göre Yüksek Mahkeme, darbe girişimi suçundan cezaevinde bulunan Bolsonaro'nun, hastaneden taburcu edilmesinin ardından 90 gün boyunca geçici ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 13 Mart'ta başkent Brazilya'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan ve kendisine çift taraflı bakteriyel zatürre teşhisi konulan Bolsonaro'nun, hastaneden ne zaman taburcu edileceği henüz netlik kazanmadı.

Jair Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyası sırasında karın bölgesinden aldığı bıçaklı saldırıya dayandırılan çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Sağlık ekibinin açıklamalarına göre, söz konusu rahatsızlıklar arasında yer alan ve kusmaya yol açan tekrarlayan hıçkırık krizleri, son dönemdeki klinik tablonun ana nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Öte yandan Bolsonaro'nun avukatı Paulo Cunha Bueno, sosyal medya üzerindenyaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin geçici ev hapsi kararını eleştirdi.

Bueno, "Ev hapsinin geçici olarak uygulanması şüphesiz yenilikçi bir yaklaşımdır. Ancak unutulmamalıdır ki Sayın Başkan'ın ihtiyaç duyduğu özel tıbbi bakım şartları süreklilik arz etmektedir, dolayısıyla bu düzeydeki bir ilginin ömür boyu sürdürülmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 25 Kasım 2025'te eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetmişti.