Aşırı sağcı liderler İtalya’da buluştu

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Avrupa’nın aşırı sağcı liderleri, İtalya’da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Sağcı liderler, içişleri bakanlığı yaptığı dönemde göçmenleri karaya yanaştırmadığı için hakkında 6 yıl hapis cezası istenen Lig Partisi lideri Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini’ye İtalya’da destek verdi.

Lig Partisi’nin merkezinin bulunduğu İtalya’nın kuzeyindeki Pontiada’da düzenlenen mitinge Macaristan Başbakanı ve Fidesz lideri Viktor Orban, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Portekiz’den Chega lideri Andre Ventura, İspanya’dan Vox’un sözcüsü Jose Antonio Fuster ile birlikte Avusturya’da yeni seçimleri kazanan Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) Marlene Svazek katıldı.

‘KUTSAL İTTİFAK’

Salvini burada yaptığı konuşmada göçmenlerin suç işlemeleri halinde vatandaşlıklarını kaybetmeleri çağrısı yaparak göçmen karşıtı tutumunu savundu. Kendisi hakkındaki davada görevini yapanların yargılandığını iddia eden Salvini, “Başım dik, Ulusal sınırları savunan bir kişiyi tutuklayabilirler ama tüm halkı tutuklayamazlar. Bugün Pontida’da doğan, Avrupa halklarının kutsal ittifakı” dedi.

Macaristan Başbakanı Orban ise Salvini’nin “İtalya sınırlarını korumak istediğini” savunarak “Biz onu Macaristan’da kahraman olarak görüyoruz” dedi. Salvini hakkındaki adli süreci “rezalet” olarak nitelendiren Orban, “Eğer bizi cezalandırmaya devam ederlerse, o zaman göçmenleri Budapeşte’den Brüksel’e götüreceğiz” diye konuştu. Orban, “Avrupa’yı terk etmemeli, ona zorla girmeliyiz. Brüksel işgal edilmeli, bürokratların elinden alınmalı ve Avrupa halklarına geri verilmelidir” ifadelerini kullandı.