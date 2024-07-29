Aşırı sağcı Milei'den, Maduro'ya karşı askeri darbe çağrısı!

Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığının açıklanmasının ardından sonuca karşı çıktı ve darbe çağrısında bulundu.

Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı askeri darbe çağrısı yaptı.

Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'yu "diktatör" olarak itham etti.

Seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia eden Milei, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" öne sürdü.

Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor" ifadesini kullandı.

Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te büyük farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.

NİCOLAS MADURO SEÇİMİ KAZANDI

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.

Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

MUHALEFET SEÇİM SONUCUNU KABUL ETMEDİ

Venezuela'da muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi.

Ellerindeki sandık tutanaklarına göre seçimi "ezici" çoğunlukla kazandıklarını öne süren Machado, "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların yüzde 70'ini, Maduro ise yüzde 30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim" dedi.