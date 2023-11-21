Aşırı sağcı Milei kazandı

Arjantin’de devlet başkanlığı seçiminin galibi, “anarko kapitalist” Milei oldu. Yüksek enflasyonla birlikte derin bir ekonomik krizdeki Arjantin’i daha zorlu günler bekliyor.

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Arjantin’de yapılan devlet başkanlığı seçimini, yüzde 56 ile beklentilerin üzerinde oy alan aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Özgürlük Gelişimi Partisi’nin (La Libertad Avanza) adayı Milei “Arjantin’in yeniden inşasının” başladığını söyledi. “Peronist” ittifak Vatan için Birlik’in (Union por la Patria) adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,31’sini aldı. Seçime katılım oranının yüzde 76 olduğu kaydedildi.

Başkent Buenos Aires’ye destekçilerine seslenen “El Loco” (Deli Adam) lakaplı Milei, “Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin’e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız” dedi. Milei, seçimden önce kendisine desteğini açıklayan sağcı eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve seçimin birinci turunda 3’üncü olan Patricia Bullrich’e teşekkür etti.

Yenilgiyi kabul eden Massa, Milei’yi telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. Sonuçların beklentilerinin uzağında gerçekleştiğini belirten Massa, Arjantin halkının başka bir yol seçtiğini vurgulayarak, “Yarından itibaren siyasi ve ekonomik işleyiş konusunda bütün sorumluluk seçilmiş başkana aittir” dedi.

KÖKTEN DEĞİŞEBİLİR

Ekonomik krizlerle boğuşan Arjantin’de yıllardır siyaseten hayal kırıklığına uğrayan gençler ve mevcut durumdan rahatsız kitlelerin politikacılardan umduğunu bulamaması Milei’nin başarısının sırları arasında gösteriliyor. Ancak Uluslararası Para Fonu’na (IMF) ödenmesi gereken 44 milyar dolarlık borç, yüzde 150’ye yaklaşan yıllık enflasyon, kemer sıkma politikaları, ulusal para birimi pesonun dolar karşısında devalüe olması ve yüksek işsizlik oranı, Milei’yi bekleyen zorlu görevlerin başında geliyor. Milei’nin sosyal medya fenomenleri ve darbe yanlısı siyasi figürler gibi siyaset dışından gelen isimlerden oluşan ekibinin tüm bunlarla nasıl başa çıkacağı ise ülkede tartışma konusuydu.

Kendisini “siyasi kastın dışında” bir “anarko-kapitalist” olarak tanımlayan Milei’nin zaferi Arjantin’in dış siyasetinde ve ekonomik yol haritasında kökten değişikliklere yol açabilir, ayrıca tahıl, lityum ve hidrokarbon ticaretini etkileyebilir. “Komünistlerle uğraşmayacağını” söyleyerek, Arjantin’in ağustos ayında üye olduğu BRICS’ın kurucularından Çin ve Brezilya’yı eleştiren Milei, ABD ile daha güçlü bağlardan yana bir tavır sergiliyor.

BÖLGE İÇİN ÜZÜCÜ

Ancak Brezilya’nın solcu Devlet Başkanı Lula da Silva, Milei’yi tebrik ederek demokrasiye saygı duymanın önemini vurguladı. Brezilya’nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise “Latin Amerika’da umut yeniden doğuyor” dedi. Milei’nin rol modeli olan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ise, kendi başkanlık kampanyasındaki sloganına atıfta bulunarak Milei’nin “Arjantin’in yeniden muhteşem” yapacağını kaydetti. Kolombiya’nın solcu lideri Gustavo Petro ise, bunun bölge için “üzücü bir gün” olduğunu söyledi.