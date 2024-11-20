Aşırı sağsız 3’lü koalisyona ışık

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Avusturya’da Pazartesi günü aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) dışarı itileceği bir koalisyon hükümetinin kurulması için ön karar alındı.

FPÖ eylül ayında yapılan genel seçimleri yaklaşık yüzde 29’luk oy oranıyla kazanmasına rağmen, hiçbir partinin kendileri ile birlikte çalışmaya istekli olmaması nedeniyle Federal Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, seçimleri ikinci sırada tamamlayan merkez sağ Halk Partisi’nden (ÖVP) Federal Şansölye Karl Nehammer’e hükümeti kurma yetkisi verdi.

Birkaç tur süren görüşmelerin ardından Nehammer, Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS) ile koalisyon önerdiğini açıkladı. Böylece Avusturya’da ilk kez üç partili bir koalisyon kurulmuş olacak. "Aynı zamanda, henüz bir koalisyon ya da ortak bir hükümet programı hedefine ulaşmadığımızı açıkça belirtmek isterim" diyen Nehammer, "Şu anda birçok ayrıntılı alana değinen derin hükümet müzakerelerine giriyoruz. Bu müzakerelerin sonucu hala belirsizliğini koruyor" dedi.

SPÖ Başkanı Andreas Babler ise "Koalisyonun başarılı olacağına, hep birlikte kendi gölgelerimizin üzerinden atlayacağımıza, yeni fikir ve çözümleri refleks olarak reddetmeyip onlarla yapıcı bir şekilde çalışacağımıza, birlikte uygulanabilir ve mantıklı çözümler üreteceğimize dair ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim" dedi.