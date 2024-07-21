Aşırı sıcak ve nemli hava İstanbulları bunaltmaya devam ediyor

İstanbul'da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürürken, hafta sonunu evinde geçirmek istemeyenler serinlemek için sahil kesimlerinde ve piknik alanlarında vakit geçirdi.

Yaklaşık 1 haftadır etkisini sürdüren sıcak hava dalgası kent sakinlerini bunaltmaya devam ediyor.

Meteorolojik verilere göre, 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, artan nemin de etkisiyle özellikle öğle saatlerinde sahil kesimine yakın ilçelerde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.

Bunaltan sıcaklar nedeniyle hafta sonunda evlerinden durmak istemeyenler serinlemek için sahil ve plajlarda denize girmeyi, bazıları da evlerinde ve kapalı alanlarda kalmayı tercih ediyor.