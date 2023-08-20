Aşırı sıcaklar cam filmine ilgiyi artırdı

Kayseri’de hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hayatı olumsuz etkilerken; cam filmine olan ilgiyi ise artırdı.

Şehirde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi birçok alanda hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler ise araçlarına cam filmi taktırmakta buldu. Son günlerde cam filmine olan ilginin arttığını kaydeden Esnaf Onur Keser; "Cam filminin en büyük avantajı kaza anında cam patlamıyor, buzlu bir şekilde kalarak camın dağılmasını önlüyor. Yaz aylarında güneş enerjisini bayağı kısıyor. Araçlarda yaz aylarında çok tercih ediliyor. Kayseri’de de aşırı sıcak olduğu için bayağı talep gördü. Film, yüzde 80 oranında ısıyı kesiyor. Vatandaş, ucuz ürünlerinden sakınmalıdır. Piyasada çok boyalı filmler var. Kaliteli çekiyorlar ancak 3 ayda soluyor. Ucuz maldan kaçınmalılar" ifadelerini kullandı.