Aşırı sıcaklar: Hırvatistan'da "kırmızı alarm" verildi

Hırvatistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verilerek halka tedbir almaları için uyarı yapıldı.

Hırvatistan Devlet Meteoroloji Kurumu, ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklıklarının arttığını ve 35 derecenin üzerine çıkacağını açıkladı.

Başta başkent Zagreb olmak üzere Split, Rijeka, Knin, Osijek ve Karlovac şehirlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle halktan tedbirli olmaları istendi.

ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN UYARI

Aşırı sıcak havaların birkaç gün süreceğini belirten yetkililer, bazı altyapı hizmetlerinde aksamalar olabileceğini de bildirdi.

Yetkililer ayrıca, aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" verildiğini, çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların gündüz vakti açık alanlarda bulunmamalarını ve vatandaşların ilgili kurumların açıklamalarına uyması gerektiğini de kaydetti.