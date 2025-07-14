Aşırı sıcaklar kentin boşalmasına neden oldu

Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 42 derecelere çıktığı Adana’da kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Afrika sıcaklarının tüm ülkeyi etkisi altına almasının ardından sıcaklığın 35 derecelerde nemin ise yüzde 80’lere çıktığı Adana’da hissedilen sıcaklık da 42 dereceyi buldu. Aşırı sıcaklar kentin boşalmasına neden oldu. Bir çok kişi izne ayrılıp ya yaylalara ya da denize tatile giderken, kentte kalan vatandaşlar da sokağa çıkmadı. Kendin cadde ve sokakları bomboş kaldı. Özellikle saat 11’den sonra kentte sokakta birilerini görmek güçleşiyor. Bazı vatandaşlar ise evde sıkılıp parkta ağaç gölgesinde oturmayı tercih ediyor. Bunlardan biri olan Mert Demir, çok bunaltıcı sıcak olduğunu, her yaz aynı şeyleri yaşadıklarını söyledi. Parka gelen Ahmet Şentürk ise sıcaktan bunalıp parka geldiğini, havaların her yıl biraz daha ısındığını söyledi. Sıcak havadan etkilenip parktaki süs havuzunda serinleyen güvercinler ise renkli görüntüler oluşturdu.