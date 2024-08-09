Aşırı sıcaklar kuru incirde hasadı öne çekti: Üreticiden ihracat izni talebi

Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezi Aydın'da, aşırı sıcaklıklar kuru incirde rekolte beklentilerini düşürdü.

"İncirin başkenti" olarak bilinen Aydın'da Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Germencik başta olmak üzere birçok ilçede kuru incir hasat mesaisi, bu yıl erken başladı.

Gün aydınlanmadan evlerinden çıkan işçiler, dalından kuruyarak düşen inciri tek tek topluyor. Daha sonra sergide güneşin altında 4 gün bekletilen incir, işleme merkezine götürülüyor. Burada kalitesine göre ayrılan incirler pazara sürülüyor.

DALINDA KURUYOR

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklardan dolayı erken olgunlaşan incirde hasadın 20-25 gün erken başladığını aktaran Anlıak, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, "Aydın'da kuru incirin olmasının başlıca sebepleri akşamları deniz yelinin, sabahları poyraz yelinin esmesidir. Hem aşırı sıcaklar hem de poyrazın çok esmesinden dolayı hasadımız 20-25 gün erkene çekildi. Ama kalitemiz geçen yıllara göre gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Sıcağın incir ağaçlarının kurumasına ve incirin dalda erken kurumasına yol açtığını, bu nedenle rekoltede düşüş beklediklerini anlatan Anlıak, şöyle devam etti:

"30 yıldır böyle sıcak görmedim. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan mücadele 13.00'e kadar devam ediyor. Daha sonra da sergileme kurutma işlemleri başlatılıyor."

"İHRACAT İZNİ ERKENE ÇEKİLDİ"

Anlıak, hasadın erken başlaması nedeniyle ihracat izninin de erkene çekilmesi gerektiğini kaydederek, bunun çiftçinin mağdur olmaması, ekonominin zarara uğramaması açısından önemli olduğunu söyledi.

Üreticilerden Yasin Arı da hasatta üç haftalık bir erken gelme olduğunu dile getirerek, "İncirler tonaj olarak geçen seneye göre daha az ama kalite olarak daha güzel" dedi.