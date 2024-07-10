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Aşırı sıcaklar metal köprünün mekanizmasını bozdu

ABD’nin New York kentinde Bronx ile Manhattan’ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi.

Dünya
  • 10.07.2024 12:02
  • Giriş: 10.07.2024 12:02
  • Güncelleme: 10.07.2024 12:11
Kaynak: AA
Aşırı sıcaklar metal köprünün mekanizmasını bozdu
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

New York'ta aşırı sıcak nedeniyle metal köprünün mekanizması bozuldu.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü’nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.

Köprü araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.

New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.

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