Aşırı sıcaklardan dolayı Diyarbakır Müzesi’nde yüzde 75’lik ziyaretçi düşüşü

Diyarbakır Müzesi’ne sıcak havadan dolayı ziyaretçi oranında yüzde 75 düşüş yaşandı.

Diyarbakır’da aşırı sıcak hava dalgası kent turizmini etkiledi. Merkez Sur ilçesi İçkale’deki Diyarbakır Müzesi’nde aşırı sıcaklardan dolayı ziyaretçi sayısında yüzde 75 oranında bir düşüş yaşandı.

Müze müdürü Müjdat Gizligöl, Diyarbakır turizminin son yıllarda büyük gelişme kaydetmeye başladığını söyledi. Ziyaretçi sayılarına baktıklarında her yıl bir öncekinden daha iyi geçmekte olduğunu belirten Gizligöl, müze açısından ise son 5 yılda çok güzel gelişmeler olduğunu, ziyaretçilerin bir hayli arttığını kaydetti.

Gizligöl, Diyarbakır‘a gelen turist profiline baktıklarında genellikle bahar ayları tercih edildiğini belirterek, "Kış ve yaz aylarında ziyaretçi sayılarımız bir hayli düşüyor. Temmuz, Ağustos ayları ise aşırı sıcaklardan dolayı Nisan, Mayıs aylarına göre yüzde 75’in üzerinde ziyaretçi profilinde bir düşüş yaşanıyor. Bizim en kötü sezonumuz Temmuz, Ağustos ayı diyebiliriz. Hatta kış ayından daha kötü geçiyor bizim açımızdan" dedi.

Sıcak havanın mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu, bunu normal karşıladıklarını söyleyen Gizligöl, "Diyarbakır keşke 12 ay boyunca ziyaretçilerin geldiği, uğradığı bir yer olsa. Maalesef sıcaklardan dolayı turlar çok azalmakta. Çünkü bize gelen ziyaretçilerin çok büyük kısmını turlar oluşturuyor. Turlar daha ve serin bölgelere kaymış durumda" diye konuştu.

Mardin’den Diyarbakır’a ailesiyle gezmeye gelen Adnan Yalçın, hava sıcak olmasına rağmen dışarıya çıkıp gezme ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Yalçın, "Çocuklar evde durmak istemiyorlar, dışarı çıkmak istiyorlar. Diyarbakır’a da gelmişken gezmeden olmaz. Maalesef aşırı sıcakların altında da olsa gezmekten ödün vermiyoruz" şeklinde konuştu.