Aşırı yağış nedeniyle asma köprünün çöktüğü anlar kameraya yansıdı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. Köprünün yıkılma anları kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Çayı’nda aşırı yağış nedeniyle yaşanan taşkında yayaların kullandığı asma köprü yıkıldı. Taşkının yaşandığı ilk anlarda köprünün zeminine gelen sular köprünün yıkılmasına neden olurken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Yıkılan köprünün o sırada tedbir amaçlı yaya trafiğine kapatılması bir faciayı önledi.
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