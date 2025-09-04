Aşırı yükle trafikte ilerleyip tepkilere neden oldu

Adıyaman’da, bir kamyonette yüklenen aşırı yük tepkilere neden oldu.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı’nda, taşıma kapasitesinin çok üzerinde yükle seyreden bir kamyonet, trafikte endişe oluşturdu. Üzerinde büyük boyutlardaki çuvallarla hareket eden kamyonet, hem trafikteki diğer araçlar hem de yayalar için büyük tehlike oluşturdu.

Görgü tanıkları, kamyonetin özellikle yoğun saatlerde şehir merkezinde bu şekilde dolaşmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kamyonetin arkasından sarkan ve üst üste yığılan yüklerin dengesiz görünümü, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.