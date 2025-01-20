Asırlık ağaçlar eşya değil!

Haber Merkezi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde zeytin tarlalarında bulunan asırlık ağaçların köklerinden çıkarılması tepki çekti. Caferli Mahallesi’ndeki ağaçların bir gecede yerlerinden sökülerek TIR’larla götürülmesi mahalle halkı ve doğa savunucularını isyan ettirdi.

Köklenen zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede bir araya gelen Kuşadası Sivil Toplum

Platformu üyeleri, “Zeytin ağaçları yerinden köklenip bir ev eşyası gibi taşınamaz” dedi.

SON TIR DURDURULDU

Ancak son TIR’ı durdurabildiklerin araçtaki köklenen ağaçların yerine getirildiğini kaydeden platform üyeleri, “Zeytinin insanlığa sadece meyvesi ve yağıyla değil, aynı zamanda kuşları, böcekleri, sürüngenleriyle birçok canlıya ev sahipliği yaptığı ve onlara yaşam alanı yarattığı bir ekosistem olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

TARİHİN TANIĞI AĞAÇLAR

Sözcü’deki habere göre platform tarafından yapılan açıklamada, “Tarihe tanıklık eden yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu Caferli’de, zeytin ve zeytinyağı yöre insanlarının en önemli geçim kaynaklarından biridir. Meyve ve sebze tarımıyla da Kuşadası’nın en verimli topraklarından birine sahiptir. Kuşadası’nda yeşil dokunun büyük ölçüde korunduğu ender yerlerden biri olan Caferli için zeytin ağaçları çok önemlidir” denildi.

Kentte büyük bir hızla devam eden inşaat faaliyetleri sonucu, zeytin bahçeleri yerine villalar yapıldığı belirtilirken Caferli’nin Kuşadası’ndaki gibi yapılaşmaya açılmasına itiraz edildi.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ

Aralarında Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği, Kuşadası Kent Konseyi, Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kuşadası Çevre Platformu’nun da olduğu pek çok kurumun destek verdiği açıklamada şöyle denildi: Caferli başta olmak üzere diğer köylerimizdeki zeytin ağaçları ve tarımsal araziler Kuşadası’nda yaşayan çocukların geleceğidir. Çocuklarımızın geleceğini korumak, zeytin ağaçlarına tarım arazilerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu eşsiz güzellikteki coğrafyada yapılaşmalar değil, zeytin bahçelerinin ve tarımsal arazilerin korunarak köylülerin geleneksel yaşamlarını sürdürmesini, aynı zamanda doğaya uyumlu ekoturizm projelerinin geliştirilmesini istiyoruz.”