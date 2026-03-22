Asırlık operalar tarihi sahnede

İtalya’nın Napoli kentinde bulunan dünyanın en eski opera sahnelerinden "Teatro di San Carlo" gelecek yıl 290. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Opera sanatının önemli sahnelerinden kabul edilen ve açıldığı 18. yüzyıldan bu yana Napoli’nin sembolik anıtı olan San Carlo Opera Binası, kapılarını gazetecilere açtı.

At nalını andıran salon planı, altın varaklı süslemeleri ve kırmızı kadife koltuklarıyla klasik İtalyan opera mimarisinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkan yapı, özellikle akustik kalitesiyle dünya çapında üne kavuşmuş durumda. San Carlo Opera Binası’nın bu özelliği sayesinde Napoli, bir dönem Avrupa’nın müzik başkenti olarak anıldı. Ünlü İtalyan besteciler Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini ve Giuseppe Verdi’nin birçok eserini yazıp, sergilediği San Carlo, Maria Callas’tan Luciano Pavarotti’ye çok sayıda ünlü sanatçının da sahne aldığı bir yer olma özelliği taşıyor.

San Carlo Opera Binası’nın Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Fulvio Adamo Macciardi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada halen faaliyette olan en eski sahnelerden biri olarak kabul ediliyoruz. Bu nedenle, bu güzel salon için özel olarak yazılmış ki çok sayıda olan eserlerle, tiyatronun inşa edildiği yaklaşık 300 yıl önce sahnelenen müzik üzerine güçlü şekilde odaklanacağız" diye konuştu.

Macciardi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) insanlığın somut kültürel mirası olarak tanındıklarına dikkati çekti. Yeni yaşlarına en özgün eserlerle hazırlandıklarını anlattı.