Asistan hekimler artık yeter diyor: Tıpta uzmanlık eğitimi çöküyor

HABER MERKEZİ

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu, tıpta uzmanlık eğitiminin yıllardır süren yanlış politikalar nedeniyle can çekiştiğini belirterek, asistan hekimlerin giderek derinleşen bir eğitim ve çalışma krizinin içine sürüklendiğini açıkladı.

Odadan yapılan açıklamada, tıpta uzmanlığın tıbbi bilginin ulaştığı düzey dikkate alındığında günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekilerek "Nitelikli uzman hekimlerin yetiştirilmesi, bir ülkenin sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önemdedir. Bu ise ancak iyi planlanmış, nitelikli ve denetlenebilir bir tıpta uzmanlık eğitimiyle mümkündür" denildi. Ülkede eğitim politikaları açısından uzun süredir ciddi bir başarısızlık yaşandığı belirtilen açıklamada, Tıpta uzmanlık eğitiminin de bu başarısızlıktan doğrudan etkilendiğine dikkat çekildi.

OTURACAK ALAN BİLE YOK

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: “Hekim ve uzman hekim açığı” gerekçesi öne sürülerek; tıp fakültelerinin ve eğitim hastanelerinin fiziki koşulları, eğitici kadro yeterliliği ve hizmet kapasitesi dikkate alınmaksızın asistan hekim kadroları orantısız biçimde artırılmıştır. Niceliği önceleyen bu yaklaşım, eğitimin niteliğini giderek aşındırmıştır. Bu sürecin simgesel kırılma noktalarından biri, Cumhurbaşkanı’nın hekimlerin yurt dışına göçüne ilişkin olarak kullandığı 'Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz' ifadesi olmuştur. Zaten öğretim üyesi başına düşen asistan sayısı yüksekken, bu yaklaşımın ardından asistan hekim kadrolarında kontrolsüz bir artış yaşanmıştır. Bazı eğitim kliniklerinde asistanların çalışabileceği, hatta oturabileceği fiziksel alan dahi kalmamış; eğitim ortamları fiilen işlevsiz hâle gelmiştir."

ASİSTAN ÇOK, EĞİTMEN YOK

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, asistan hekim sayısının son 10 yılda arttığı belirtilen açıklamada, 2016 yılında 23 bin asistan hekim varken, bu rakamın 2020’de 33 binlere 2023’te 48 binlere çıktığı anımsatıldı. Açıklamada "2016’dan, 2023’e yaklaşık yüzde 108’lik gibi büyük, niceliksel artışın eğitici kapasitesinde karşılığı ise bulunmamakta; 48 bin asistan hekim için 7–10 bin aralığında eğitmen olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, birçok merkezde eğitici başına düşen asistan sayısının 5–7 aralığına yükseldiğini ve tıpta uzmanlık eğitiminin uluslararası kabul gören standartların belirgin biçimde üzerine çıktığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Tıp fakültesi ve eğitim hastanesi sayılarındaki hızlı artışın özellikle vakıf üniversiteleri üzerinden gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde tarafımıza ulaşan başvurular, bu kurumlarda yürütülen tıpta uzmanlık eğitiminin, özellikle kendine ait tıp fakültesi hastanesi olmayan vakıf üniversitelerinde ciddi yapısal sorunlar içerdiğini göstermektedir. Başvuruların sayısı ve içeriği, karşı karşıya olduğumuz durumun yalnızca buz dağının görünen kısmı olduğunu düşündürmektedir. Bazı vakıf üniversitelerinde asistan hekimlere, kendi uzmanlık alanlarında herhangi bir eğitici öğretim üyesi atanmadığı; hasta muayene etme ya da ameliyat yapma olanaklarının olmadığı hatta aylarca evlerinde bekleyerek yalnızca taban maaş aldıkları öğrenilmiştir. Tıpta uzmanlık eğitimi, siyasi tercihlerin ve piyasa dinamiklerinin deneme alanı olamayacak kadar önemli bir konudur. TTB ve tabip odalarının yıllardır yaptığı uyarılara rağmen, tıp eğitimi sağlık piyasasının insafına terk edilmiştir. Bugün gelinen noktada tıpta uzmanlık eğitimi can çekişmektedir. Sağlık alanında piyasa dinamiklerinin belirleyici hâle gelmesi, eğitimi 'para getirmeyen' bir faaliyet olarak görme anlayışını güçlendirmiştir. Oysa bir ülkenin sağlık sisteminin geleceği, verilecek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu nedenle tıpta uzmanlık eğitiminin planlanması, piyasa gereklerine göre değil; tıbbın bilimsel ve etik gereklilikleri temel alınarak yapılmalıdır. Bu yönde acil ve kalıcı adımlar atılmadığı sürece hem sağlık çalışanları hem de toplum ağır bedeller ödemeye devam edecektir."