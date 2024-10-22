Asistan hekimler bir günlüğüne iş bıraktı

Emek Servisi

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler, nöbet ücretleri ve teşvik ödemelerinde yaşanan gecikmelere dikkat çekmek amacıyla dün bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Hastane poliklinikleri önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Balcalı Hastanesi Asistan Temsilcisi Dr. Mehmet Kanık okudu.

Yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kanık, sonuç alamadıkları takdirde 9-13 Aralık tarihlerinde beş gün sürecek bir iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Açıklamayı gerçekleştirdikleri alana üzerinde “Balcalı Hastanesi” yazan bir tabut yerleştiren emekçiler, depremden etkilenen Balcalı Hastanesi’nin eski günlerine dönüşünü temsilen açtıkları tabuta çiçek bıraktılar. SES Adana Şubesi ve Adana Tabip Odası’nın desteğiyle düzenlenen eyleme Hekim Birliği Sendikası ve Dev Sağlık-İş de destek verdi.