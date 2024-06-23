Asistan hekimlerden İşçi Partisi’ne ‘kış grevi’ uyarısı

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İngiltere’de haftaya greve gitmeye hazırlanan asistan doktorlar, 4 Temmuz’daki seçimleri kazanması beklenen İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer’ı, yüzde 35’lik ücret artışını kabul etmemesi halinde “bu kış Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) grevlerle felce uğratabilecekleri” konusunda uyardı. Geçen yılın mart ayından bu yana düzenlenen 11’inci grevde binlerce asistan doktor, seçimlerden iki gün önce, 27 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar beş günlük bir greve gitmeye hazırlanıyor.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ise, taleplerinin karşılanması halinde eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Asistan doktorlar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, sağlık sisteminde bir milyondan fazla randevunun iptal edilmesine neden oldu. Daha önce İşçi Partisi, asistan doktorların yüzde 35’lik ücret artışı talebini karşılamayacağını açıklamıştı.