Asistanlara kadro çıkmazı

Nitelikli eğitim nedeniyle kadrolarının İzmir Şehir Hastanesi’nde olmasını isteyen asistan hekimlerin bir kısmının talebi kabul edilmedi. Mağdur olan asistan hekimler değerlendirme sürecinde kriterlerin açıklanmadığını belirtti.

İlayda SORKU

İzmir Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından başlayan hekim ihtiyacı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hekimlerin geçici görevlendirilmesiyle giderildi. Fakat bu kez de nitelikli eğitim kadroları Şehir Hastanesi’ne aktarıldığı için diğer hastanelerdeki asistan hekimlerin eğitimleri aksamaya başladı.

KRİTERLER PAYLAŞILMADI

Yetersiz eğitim kadroları asistan hekimlerin önlerine çıkan bir engele dönüştü. Geçtiğimiz günlerde, asistan hekimlerden kadrolarının nerede olmasını istediklerine dair İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir dilekçe talep edildi. Birçok asistan hekim, eğitimlerinin aksamaması amacıyla İzmir Şehir Hastanesi’ni tercih etti. Ancak asistan hekimlerin yalnızca bir kısmının talepleri kabul edildi ve değerlendirme kriterleri paylaşılmadı.

Talebi kabul edilmeyen asistan hekimlerin Tıpta Uzmanlık Kurulu dahil pek çok kuruma başvurduklarını dile getiren İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel şöyle konuştu: “İzmir Şehir Hastanesi’ne kabul edilmeyen arkadaşlarımızın; Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitimlerini sürdürebilecekleri yeterli bir ortam yok. Seçimin neye göre yapıldığı, değerlendirme aşamasında kriterin ne olduğu belli değil. Arkadaşlar bu belirsizlik sebebiyle eğitimleriyle ilgili endişe duyuyorlar, şu anda bu arkadaşlarımızın eğitimleri aksamış durumda.”

Yüksel, konuya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne taleplerini ilettiklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bir asistan hekim ise, hocalarının ve meslek büyüklerinin İzmir Şehir Hastanesi’nde görevlendirilmesiyle başlayan süreci şöyle aktardı: “Hem kalanlar hem gidenler için eğitim aksadı. Tamamen iş gücü olarak görüldük, sancılı bir süreç oldu. Nitelikli işlemler ve hasta yoğunluğu İzmir Şehir Hastanesi’ne kaydı. Tepecik, eğitim kliniği özelliğini resmen korusa da fiilen kaybetti. Sonrasında İzmir Şehir Hastanesi’ne kalıcı kadro ile geçiş için devlet bizden dilekçe istedi. Bazı kimseler her şeye rağmen Şehir Hastanesi’nin uzaklığı gibi sebeplerle eski klinikte kalmayı tercih ediyordu. Farklı kliniklerden birçok arkadaşım ile İzmir Şehir Hastanesi’ni tercih etmemize rağmen kadrolu geçişimize izin verilmedi. İzin verilen kişilerin ise nasıl seçildiği belli değil. Hocalar tarafından kişisel inisiyatif kullanıldı. Özetle aynı sınavla girdiğim insanlarla eğitimime farklı ve daha az cazip, fiilen lağvedilmiş bir klinikte devam etmekteyim.”