Aşk sanılan sömürü

Duygu Asena’nın ikinci romanı “Aslında Aşk Da Yok” Nushu Tiyatro tarafından sahneye uyarlandı. Feminist sahneleme pratikleri kullanılan tek kişilik oyunu Çağrı Nur Timur oynarken yönetmenliğini Cansu Canaslan üstleniyor.

Aşk, ilişkiler, toplumsal roller üzerine sorular sorarak seyirciyi düşünsel bir sürece davet eden oyun aşk ve sömürü arasındaki ilişkiyi de irdeliyor. Kadınların hem özel alanda hem kamusal alanda yaşadığı sömürü ve baskı biçimleri ele alınıyor. İzleyen kadınlara kendi iç mücadelelerini, hayatla kavgalarını düşündüren sorgulatan bu oyun yaşanan sorunlar nasıl da ortak olduğunu gözler önüne seriyor. “Yalnız değilim, değiliz” duygusunu pekiştiriyor. Yönetmen Cansu Canaslan ve oyuncu Çağrı Nur Timur BirGün TV Mor Gündem’e konuk oldu.

Cansu Canaslan ve Çağrı Nur Timur Mor Gündem’in konuğu oldu.

Neden sahneye uyarlamak için bu romanı seçtiniz?

Çağrı Nur Timur: Bu romanı okumaya ilk başladığımda bizim oyunda “kapak düşmanı” dediğimiz bölümden çok etkilendim. Çok basit gibi görünen bir şey ama çok etkileyici. Duygu Asena ilişkilerde yaşadığımız gündelik problemleri bir metafora dönüştürmüş. Kitabı daha bitirmeden yönetmenimiz Cansu’yu aradım. Bu romanı sahneye uyarlamayı çok istediğimi söyledim. Sonra hemen çalışmaya başladık.

Karakter oyunun sonuna kadar birçok değişim, dönüşüm geçiriyor. Sana nasıl yansıyor bu dönüşüm?

Ç.N.T.: Karakter aşk adı altında bir güç ilişkisi içine sıkışmış ve bunu sonradan fark ediyor. Bunun böyle gitmeyeceğini anladığı noktada kendine dair bir dönüşüm başlatıyor. Eşitlikten uzak, sürekli bir tarafın ayakta tuttuğu bir sömürü ilişkisi var ortada. Evliliğin içindeki rutinler, görünmeyen emek, duygusal yük… Karakterin birey olarak varlığını aşındırıyor. Bu döngünün içinde kaybolmamak için bir karar vermek zorunda kalıyor. Aynı zamanda kamusal alandaki sömürü de işleniyor. Çocuğun bakım yükü onun üstünde, annelik tek karakteri haline getirilmiş…

Asena’nın yazdığı bir karakteri oynamak nasıl hissettiriyor?

Ç.N.T.: Bir rolü oynamaktan ziyade dönemin mücadelesinin bir parçası olmak, sesi duyulmayan kadınlara ses olmak, sahnede bunu gösterebilmek, kadınların yalnız olmadığını anlatabilmek etkileyici benim için. Duygu Asena’nın kaleme aldığı kadınlar gerçek hayatta sesini duyuramayan, kendi hayatında figüran olan kadınlar. Bu rolü oynamak o kadınların sesi olmak demek. Suskunluklarını, öfkelerini, kırgınlıklarını sahnede görünür kılmak demek. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk.

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YALNIZ DEĞİLİZ HİSSİ

Nedir bu feminist sahneleme?

Cansu Canaslan: Nushu tiyatro bu ilkelerle, bu amaçla kuruldu. Duygu Asena’nın yazdığı metin dönemine göre çok olağanüstü bir roman. Her kadının özdeşlik kurabileceği bir metin. İzleyenler “hiç mi bir şey değişmez yıllardır?” demişlerdi. Böyle bakınca durum umutsuz gibi geliyor ama bizim ele alış biçimimizle umut da veriyor. Feminist sahneleme dediğimizde de bir oyuncudan bahsederken ‘kadın oyuncu, kadın yönetmen’ gibi şeyler diyerek ikincilleştirmiyoruz biz. Kadın hikâyeleri anlatılırken var olan hiyerarşi ve hükmetme ilişkileri yeniden üretilip sürdürülür hale getirilebiliyor. Biz bu romanı uyarlarken de hem oyuncunun tutumuyla, hem rejinin diliyle belli bir ayar tutturmaya çalıştık. Asıl vurgulamak istediğimiz şey kadınların yaşadığı şeylerin bireysel olmadığı. Ya da yaşadıklarının suçlusunun kadınların kendisinin olmadığı… Tüm bunlar sistemsel sorunlar. Yalnız olmadığını görmek, bir dönüşüm yaşayabilmek mühim. İzleyenleri de düşünsel bir sürece sokmayı amaçlıyoruz.

Oyun aşk ve sömürü arasındaki ilişkiyi özetliyor gibi...

C.C.: Biz oyuna çalışırken de sürekli saçmalıklar üzerine konuşuyorduk. Çok saçma, işten eve gelip adamın kapatmadığı dolabın kapağıyla uğraşmam. Çok saçma, onun işyerindeki muhasebeci kadını kıskanmak zorunda kalmam. Bu öğrenişmişliklere, normlara sıkışan insanlar yaşadığı her şeyin suçlusu kendisi sanıyor. Aldatıldığında diyor ki “daha bakımlı olsaydım aldatılmazdım.” Hayır aldatılırdın. Sorun sen değilsin. Oyunu izleyen her kadın şunu hissetmeli, “yalnız değilim.”

Ülkede feminist tiyatro pratikleri nasıl bir noktaya gidiyor?

C.C.: Feminist metinler Türkiye’de iyi ve ileri bir noktada. Feminist tiyatro için “şöyle olmalı, böyle olmalı” gibi kesinlikler yok. Ama herkesin temel meselelere dair ortak bir tutumda olması gerekiyor. Aynı zamanda oyuncunun sadece icra eden edilgen bir pozisyonda olmaması gerekiyor. Biz de bir işaret vermiyoruz, mesaj vermiyoruz. Değişip dönüşen biri izliyoruz.

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NEREDE, NE ZAMAN İZLENEBİLİR?

• 19 Şubat Çarşamba 20.30 / Kadıköy Boa Sahne

• 26 Şubat Çarşamba 20.00 / İstanbul Tiyatrosu

• 28 Şubat Cuma 20.30 / Habitat Sahne

• 8 Mart 20.00 / Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi / İzmir

• 14 Mart Cuma 20.00 / İstanbul Sahnesi / Ataşehir

• 8 Nisan Salı 20.00 / Yaşar Kemal Kültür Merkezi / Ankara

• 19 Nisan Cumartesi 20.00 / Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Antalya

• 25 Nisan Cuma 20.00 / Podyum Sanat Mahal / Bursa