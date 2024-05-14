Aşkale’ye kış geri geldi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bahar mevsiminde kış yeniden yaşanıyor. Yaza başlangıç günleri içerisinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçe genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

İlçeye bağlı Tepsicik köyünde doğa beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışı sonrası babasıyla kartopu oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Köy sakinleri, hayvanların yemlerinin bittiğini, otlatmaya çıkarttıklarını ama kar yağışı nedeniyle hayvanların da beslenmesi konusunda zorluk yaşadıklarını söylüyor.