Asker eğlencesinde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya rastgele ateş açıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri harekete geçti.

Ekipler, havaya ateş açan 4 kişiyi tespit ederek gözaltına alırken, araçlarında da arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.