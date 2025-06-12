Asker eğlencesindeki yemekten zehirlenen 39 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da asker uğurlaması gerekçesiyle bir araya gelenlere verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bazı yurttaşlar ise kendi imkanlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.