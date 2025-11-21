Asker ölümünde ihraç kararı

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 25 Temmuz’da İskenderun’da 2 askerin ‘sıvı kaybı’ndan dolayı yaşamını yitirdiği olayla ilgili tabur komutanı dahil 4 personeli ihraç etti. 8 personele de ‘kusur dereceleri’ne göre disiplin cezası verildi.

Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda görevli 7 askere temmuz ayında keskin güneş atında idman yaptırıldığı, susuz kalan askerlerin hastaneye kaldırıldığı, 7 askerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

MSB, 2 askerin ilk incelemelere göre aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun da TUSAŞ tesislerinde incelendiği, kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.