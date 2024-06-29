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Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le; tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme olmayacak.

Güncel
  • 29.06.2024 01:06
  • Giriş: 29.06.2024 01:06
  • Güncelleme: 29.06.2024 01:09
Kaynak: ANKA
Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de
AA

Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme yapılmayacak. 

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