Askeri Akademi mezunlarının Tom Hanks'i ödüllendireceği etkinlik iptal: Trump'tan kutlama

ABD Başkanı Donald Trump, "West Point" olarak bilinen ABD Askeri Akademisinin (USMA) mezun grubunun, aktör Tom Hanks'i ödüllendireceği etkinliği iptal etme kararını kutladı.

Washington Post'un haberine göre, mezunlar grubunun başkanı ve ABD ordusundan emekli albay Mark Bieger, açıklamasında, akademinin "25 Eylül'de planladığı Thayer Ödül Töreni'ni düzenlemeyeceğini" bildirdi.

Bieger, "Bu karar, Akademinin, öğrencileri dünyanın en ölümcül gücü ABD ordusunda subay olarak liderlik etmeye, savaşmaya ve kazanmaya hazırlama temel misyonuna odaklanmaya devam etmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

The Hill haberine göre, aktör Tom Hanks'e verileceği duyurulan ödülün tevdi töreni "ani şekilde" iptal edildi. Törenin iptal nedenine dair açıklama yapılmadı.

"ÖNEMLİ BİR HAMLE"

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Muhteşem West Point'ımız, aktör Tom Hanks'in ödül törenini akıllı bir şekilde iptal etti. Önemli bir hamle." ifadesini kullandı.

1956 doğumlu aktör ve yapımcı Hanks'in, yakın dönemde Trump ve destekçilerine yönelik eleştirileri medyaya yansımıştı.

HANKS VE ROLLERİ

West Point Mezunlar Derneği, hazirandaki açıklamasında, her yıl sunulan "Sylvanus Thayer Ödülü"nü bu sene Hanks'e vermeyi planladığını duyurmuştu.

Dernek, aktör Hanks'in, gazileri, orduyu ve ABD'nin uzay programını destekleyen kariyeri dolayısıyla bu ödüle layık görüleceğini bildirmişti.

Hollywood'un Akademi Ödüllü oyuncularından Hanks'in, "Apollo 13" ve "Er Ryan'ı Kurtarmak" dahil birçok filmdeki rol ve yapımcılık katkıları kayda geçirilmişti.

AKADEMİ VE ÖDÜL

"West Point" olarak bilinen USMA, New York kentinin Hudson Nehri kıyısında yer alıyor.

Ülkenin en eski askeri üslerden biri üzerine kurulu akademi, ABD ordusunda subay olarak görev yapacak öğrencileri eğitiyor.

Yılda bir kez verilen ödül, akademinin "babası" Sylvanus Thayer'in onuruna "Görev, Onur, Vatan" mottolarını örnekleyen kişilere tevdi ediliyor.

Ödülün önceki sahipleri arasında eski ABD başkanları Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, ABD'li astronot Neil Armstrong da yer alıyor.