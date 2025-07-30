Askeri aracın bakımı sırasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Çakır, yaşamını yitirdi

Edirne Uzunköprü ilçesinde askeri araç bakım sırasında meydana gelen kazada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yaşamını yitirdi.

Edirne Uzunköprü ilçesinde konuşlu 102’nci Topçu Alay Komutanlığı’nda, arızalı M44 1 obüsünün TAMAY aracı ile çekilmesi esnasında iki araç arasında kalan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (25) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan Çakır'ın acı haberi, Haraz Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Çakır'ın aile evine Türk bayrakları asıldı.

Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın babasını küçük yaşta annesinide 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi.