Askeri arazilerde betonlar yükseliyor

AKP iktidarı döneminde İstanbul’daki askeri alanların büyük kısmı imara açılarak kentte dev bir rant alanı yaratıldı. 2006’da İstanbul’da 171 bin 998 hektarlık askeri alan ve 111 bin 307 hektarlık askeri güvenlik alanı vardı. Toplam 283 bin 305 hektarlık alanın yüzde 41’i bugün itibariyle askeri statüden çıkarılmış durumda. Statüsü değişen 116.155 hektar alanın yüzde 90’ı imara açıldı ki bu tüm İstanbul sınırları dahilinde 104 bin 536 hektar alana denk geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Barış Antik ‘‘15 Temmuz darbe girişiminden sonra kent merkezinde kalan askeri alanların imara açılmayacağı söylendi. Bugün gelinen noktada, sadece kent merkezindeki 15 askeri alanda lüks konut ve ticaret projeleri ya tamamlanmış halde, ya da tamamlanmak üzere. İmara açılan kent merkezindeki bu alanlar 14,56 km² İstanbul’un mevcut 8 ilçesinden daha büyük yüzölçümüne sahip’’ dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından boşaltılan ve “kesinlikle yeşil alan olarak korunacak’’ denilen askeri arazilerde süreç tam tersine işledi. Antik ‘‘Boşaltılan askeri alanlar inşaat ve ticarileşme rantı anlamında yandaş şirketler için büyük lütuf olmuştur ” diye konuştu.

PROJELERİ DURDURUN

Antik, son 19 yılda askeri alanların sistematik şekilde imara açıldığını belirterek bunun “büyük bir kent suçu” olduğunu söyledi. Antik, imara açılan bölgelerin planlamasının bakanlık tarafından tek taraflı yapıldığını, kamu yararı yerine “nasıl daha çok gelir elde edilir” anlayışıyla hareket edildiğini ifade etti. Özellikle deprem riski altındaki İstanbul’da bu alanların rezerv alan ya da kamusal yeşil alan olarak korunması gerektiğini vurgulayan Antik, projelerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Antik, imara açılan askeri arazilerle ilgili şu örnekleri verdi: ‘‘Örneğin Çekmeköy'de Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası'nda 3 bin 346 konutluk lüks proje yapıldı. Maslak'ta 3. Kolordu Komutanlığı'nın olduğu yere 5 bin 259 konutluk bir lüks proje, Zekeriyaköy'deki füze üssüne bin 158 konutluk lüks proje yapıldı. Zeytinburnu'nda Tank Bakım Atölyesi'nin olduğu alana bin 673 konutluk lüks proje, Beşiktaş Jandarma Dikimevi'ne 166 konut, Zeytinburnu'ndaki askeri lojmanların olduğu alana 542 bağımsız bölümlük konut projesi yapıldı. Bu projelerin bazıları devam ediyor, bazısı bitti. İmara açılan alanların tamamı Emlak Konut, TOKİ gibi bakanlık eliyle çeşitli sermaye gruplarına ve şirketlerine peşkeş çekildi. Bakanlık emlak danışmanlığı gibi çalışıyor. Başkentte devletin hangi projeyi nasıl organize edeceğine dair bir ajans, emlakçı gibi çalışan bir yapı var. Bütün askeri arazilere çökme niyetindeler ve en değerli olanları önce alıyorlar.’’

KENT SUÇLARI

Antik, bakanlığın kendisine yakın olan firmalara inşaat ihalelerini verdiğini söyleyen Antik ‘‘Bir tezgah kurulmuş ve o tezgahın içerrsinde kendisine yakın olan firmalara bu ihaleler veriliyor’’ dedi. İmara açılan askeri alanların toplam büyüklüğünün 1,456,3 hektar yaptığını kaydeden Antik, şöyle devam etti: ‘‘İmarı açtığı alan İstanbul'da bir ilçe olsaydı 32. büyük ilçe olurdu. Neredeyse Güngören'den, Beyoğlu'ndan, Bayrampaşa'dan, Şişli'den, Adalar'dan, Zeytinburnu'ndan, Gaziosmanpaşa'dan ve Beşiktaş'tan daha büyük bir ilçe yaratmışlar. Toplamı 14.56km². Darbe girişiminden sonra 'buralar yeşil kalacak, dokunmayacağız' demişlerdi öyle olmadı. Lüks konut ve ticaret+konut projeleri oldu. Neredeyse en kritik, en lüks en satışı yüksek alanların tamamını imara açtılar. Orta gelirli vatandaşın ya da işçi sınıfının böyle alanlarda yaşaması ya da buradan mülk elde etmesi mümkün değil. Aslında kendilerine yeni bir rant alanı yarattılar. Kağıthane ve Gaziosmanpaşa arasında yüzölçümü olan bir yeri imara açtılar. Durdurun bu projeleri. Bu kadar büyük bir deprem sorunu varken askeri alanların imara açılması kabul edilemez.’’

Barış Antik

Mimar, İBB CHP Meclis Üyesi

∗∗∗

YÜZDE 41’İ ASKERİ STATÜDEN ÇIKARILDI

Askeri alanlar imara açıldı. 2002-2025 yılları arasında İstanbul’daki askeri alanlarla ilgili bazı veriler şöyle: İstanbul’da 2006’da;

• 171.998 hektar askeri alan

• 111.307 hektar askeri güvenlik bölgesi vardı.

• 2025’e kadar geçen 19 yıllık sürede bu alanların %41’i askeri statüden çıkarıldı.

• %90’ı imara açıldı.

• %85’inde lüks konut ve ticaret projeleri yükseldi.